https://ria.ru/20230526/pisatel-1874229690.html

Писатель Таксюр рассказал о пребывании в украинской тюрьме

Писатель Таксюр рассказал о пребывании в украинской тюрьме - РИА Новости, 26.05.2023

Писатель Таксюр рассказал о пребывании в украинской тюрьме

Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к России, назвал украинскую тюрьму серьезным испытанием. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:38

2023-05-26T00:38

2023-05-26T09:51

украинская православная церковь

в мире

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ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к России, назвал украинскую тюрьму серьезным испытанием. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобожден и находится в России. "Все, кто был со мной в камере в спецкорпусе, кроме меня, давление испытывали. <…> На меня не было команды, видимо. <…> Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды", — рассказал Таксюр РИА Новости.Он уточнил, что некоторое время ему пришлось сидеть в "криминальной камере", и, несмотря на то что отношение сокамерников было к нему хорошим и команды "прессовать" не было, сама атмосфера там угнетала."Сама по себе тюрьма — испытание серьезное. <…> Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Ты один и не можешь никуда двинуться. Это сложно. Давление в таком плане существовало всегда — это тюремное давление", — сказал Таксюр.Семидесятилетний Таксюр, которому ранее диагностировали серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен.Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.

https://ria.ru/20230526/pisatel-1874228622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинская православная церковь, в мире