https://ria.ru/20230526/pisatel-1874228622.html

Преследуемый Киевом писатель поделился эмоциями после приезда в Россию

Преследуемый Киевом писатель поделился эмоциями после приезда в Россию - РИА Новости, 26.05.2023

Преследуемый Киевом писатель поделился эмоциями после приезда в Россию

Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, сообщил РИА Новости после приезда в Россию, что испытывает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:14

2023-05-26T00:14

2023-05-26T00:15

киев

россия

украинская православная церковь

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, сообщил РИА Новости после приезда в Россию, что испытывает радость и чувство свободы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России. "Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом! Что касается второго ощущения… Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью", - сказал Таксюр РИА Новости. 70-летний Таксюр, у которого серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874109636.html

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киев, россия, украинская православная церковь