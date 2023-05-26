https://ria.ru/20230526/piket-1874264042.html

В Молдавии проводят пикет из-за законопроекта об отмене Дня Победы

В Молдавии проводят пикет из-за законопроекта об отмене Дня Победы - РИА Новости, 26.05.2023

В Молдавии проводят пикет из-за законопроекта об отмене Дня Победы

Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов пикетируют в пятницу здание парламента в знак протеста против... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:12

2023-05-26T10:12

2023-05-26T10:22

в мире

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов пикетируют в пятницу здание парламента в знак протеста против переименования Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит в ответ на призыв национального координационного комитета "Победа" противостоять решению правящей партии "Действие и солидарность" о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который власти предлагают отмечать 8 мая. Законопроект внесен в рабочую повестку заседания парламента. Протестующие развернули копию Знамени Победы, держат плакаты с надписями "Мы потомки победителей", "Руки прочь от Победы". Они осуждают действия центральных властей и выступают с требованием не рассматривать соответствующий законопроект. Также звучат антиправительственные лозунги. Манифестанты критикуют неспособность руководства страны справляться с экономическим и энергетическим кризисами. К зданию парламента стянуты дополнительные силы полиции. Правоохранительные органы в действия митингующих не вмешиваются. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230525/es-1874078267.html

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, день победы