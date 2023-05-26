https://ria.ru/20230526/peterburg-1874419988.html

Эксперты рассказали, что туристам посмотреть в Петербурге на юбилей города

Эксперты рассказали, что туристам посмотреть в Петербурге на юбилей города - РИА Новости, 26.05.2023

Эксперты рассказали, что туристам посмотреть в Петербурге на юбилей города

В 2023 году Санкт-Петербург отмечает 320 лет со дня основания, в честь этого события 27 и 28 мая в Северной столице запланировано более 200 праздничных... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:25

2023-05-26T18:25

2023-05-26T18:25

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В 2023 году Санкт-Петербург отмечает 320 лет со дня основания, в честь этого события 27 и 28 мая в Северной столице запланировано более 200 праздничных мероприятий, сообщает АТОР.Согласно традиции, в День города на территории Петропавловской крепости состоится торжественная церемония полуденного выстрела, а также пройдет праздничный концерт.27 и 28 мая на Соборной площади Петропавловской крепости – Фестиваль "Серебряное ожерелье", дни народной культуры Северо-Западного региона. В эти же дни на площади Островского пройдет ежегодный Фестиваль мороженого.Традиционный праздничный концерт "Классика на Дворцовой" намечен на вечер 27 мая. Перед зрителями выступят теноры Сергей Романовский, Ованес Айвазян и Липарит Аветисян, бас-баритон Томмазо Бареа из Венеции, обладательница выдающегося сопрано Нина Минасян и три исполнительницы меццо-сопрано: Анна Горячева, Юлия Маточкина и Екатерина Сергеева.В ночь с 27 на 28 мая под звуки живой классической музыки в исполнении симфонического оркестра Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина будет торжественно разведен Дворцовый мост.Финальным аккордом празднования станет Петровский фестиваль огня, который пройдет в ночь с 27 на 28 мая на Стрелке Васильевского острова. Мероприятие начнется в 00:00 одновременно с разводкой Дворцового моста. Его откроет выступление "Пиротехнических дворов Петергофа", затем в течение часа каждые 10 минут будут огненные номера команд из разных стран.На Стрелке Васильевского острова также состоится световое шоу. Впервые объектом для видеопроекции станет весь архитектурный ансамбль этой части Петербурга, включая Ростральные колонны.В воскресенье, 28 мая, на "Газпром Арене" пройдет праздничный концерт "Петровские ассамблеи 3.2.0", посвященный юбилею Санкт-Петербурга. На сцене высотой 28 метров выступят российские звезды нового поколения: Клава Кока, Pharaoh, Хабиб, Ваня Дмитриенко. Начало – в 18:00, вход свободный.Как подчеркивает председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, "самый главный туристский продукт Петербурга – это его особая неповторимая атмосфера, то, чем город живет и дышит".

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новости - туризм, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда сходить , что посмотреть