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"Маятник качнулся": в США объяснили, почему на Украине произошел перелом - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 26.05.2023 (обновлено: 05:30 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/perelom-1874234732.html
"Маятник качнулся": в США объяснили, почему на Украине произошел перелом
"Маятник качнулся": в США объяснили, почему на Украине произошел перелом - РИА Новости, 26.05.2023
"Маятник качнулся": в США объяснили, почему на Украине произошел перелом
Положение на фронтах в украинском конфликте складывается все более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, такое... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:59
2023-05-26T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
сша
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Положение на фронтах в украинском конфликте складывается все более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, такое мнение выразил американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий", — написал эксперт.Аналитик отмечает, что за последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения в боях за города Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск. Однако, по мнению эксперта, на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии, которая лучше приспособилась к ведению боевых действий."Украина сейчас стоит перед очень важной дилеммой: должна ли она использовать свои оставшиеся наступательные возможности на последнем издыхании в надежде нанести ощутимый урон русским, обороняющимся на занятых территориях, или сохранить их на случай, если Россия начнет собственное летнее наступление", — говорится в статье.По словам военного эксперта, оба указанных варианта сопряжены с серьезными рисками, но ни один из них не приведет Украину к победе. Продолжение борьбы в надежде достигнуть хоть какого-то успеха может привести к тому, что Украина потеряет еще больше территории, заключил аналитик.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874231434.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html
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в мире, россия, украина, москва, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, США
"Маятник качнулся": в США объяснили, почему на Украине произошел перелом

19fortyfive: в конфликте на Украине произошел перелом в пользу России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Положение на фронтах в украинском конфликте складывается все более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, такое мнение выразил американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий", — написал эксперт.
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Аналитик отмечает, что за последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражения в боях за города Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск. Однако, по мнению эксперта, на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили перелома в военных действиях и роста профессионализма российской армии, которая лучше приспособилась к ведению боевых действий.
«
"Украина сейчас стоит перед очень важной дилеммой: должна ли она использовать свои оставшиеся наступательные возможности на последнем издыхании в надежде нанести ощутимый урон русским, обороняющимся на занятых территориях, или сохранить их на случай, если Россия начнет собственное летнее наступление", — говорится в статье.
По словам военного эксперта, оба указанных варианта сопряжены с серьезными рисками, но ни один из них не приведет Украину к победе. Продолжение борьбы в надежде достигнуть хоть какого-то успеха может привести к тому, что Украина потеряет еще больше территории, заключил аналитик.
Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСША
 
 
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