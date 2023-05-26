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Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 26.05.2023 (обновлено: 14:09 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874344094.html
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.05.2023
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, передает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:04
2023-05-26T14:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
польша
ли хуэй
михаил галузин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщало министерство иностранных дел России, Ли Хуэй встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, а также будет принят министром Сергеем Лавровым. Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html
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россия, украина, польша, ли хуэй, михаил галузин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Польша, Ли Хуэй, Михаил Галузин, Сергей Лавров
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в МИД России для переговоров по Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСпециальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ. 26 мая 2023
Специальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ. 26 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Специальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ. 26 мая 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщало министерство иностранных дел России, Ли Хуэй встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, а также будет принят министром Сергеем Лавровым.
Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине
12 мая, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПольшаЛи ХуэйМихаил ГалузинСергей Лавров
 
 
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