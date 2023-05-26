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Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.05.2023
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, передает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:04
2023-05-26T14:04
2023-05-26T14:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
польша
ли хуэй
михаил галузин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщало министерство иностранных дел России, Ли Хуэй встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, а также будет принят министром Сергеем Лавровым. Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html
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россия, украина, польша, ли хуэй, михаил галузин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Польша, Ли Хуэй, Михаил Галузин, Сергей Лавров
Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в МИД России для переговоров по Украине