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Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
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13:17 26.05.2023 (обновлено: 13:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874323043.html
Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве
Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Москве после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:17
2023-05-26T13:18
москва
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Москве после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели переговоры в формате "один на один", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого". "Как удалось узнать Пулу, по окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", - говорится в сообщении. Лукашенко 24-25 мая находился в рабочим визитом в Москве, где он принял участие в мероприятиях ЕАЭС.
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москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз
Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве

Путин и Лукашенко в Москве провели переговоры один на один

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Москве после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели переговоры в формате "один на один", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
"Как удалось узнать Пулу, по окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Лукашенко 24-25 мая находился в рабочим визитом в Москве, где он принял участие в мероприятиях ЕАЭС.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Лукашенко призвал не переживать за сохранность российского ядерного оружия
25 мая, 18:42
 
МоскваБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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