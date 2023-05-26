https://ria.ru/20230526/pentagon-1874266533.html
Минобороны: Пентагон создал систему контроля за биологической обстановкой
Минобороны: Пентагон создал систему контроля за биологической обстановкой - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны: Пентагон создал систему контроля за биологической обстановкой
Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовая часть этой сети — НИИ сухопутных войск США им. Уолтера Рида, заявил начальник РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:30
2023-05-26T10:30
2023-05-26T10:54
россия
министерство обороны сша
в мире
игорь кириллов
войска рхбз
сша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовая часть этой сети — НИИ сухопутных войск США им. Уолтера Рида, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230526/biougrozy-1874273161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, в мире, игорь кириллов, войска рхбз, сша
Россия, Министерство обороны США, В мире, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, США
Минобороны: Пентагон создал систему контроля за биологической обстановкой
Минобороны: Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовая часть этой сети — НИИ сухопутных войск США им. Уолтера Рида, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - подчеркнул генерал.
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