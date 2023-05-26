https://ria.ru/20230526/patogen-1874266805.html

США под видом мирных задач получают коллекции патогенов постсоветских стран

США под видом мирных задач получают коллекции патогенов постсоветских стран - РИА Новости, 26.05.2023

США под видом мирных задач получают коллекции патогенов постсоветских стран

Коллекции патогенных микроорганизмов других стран становятся достоянием США под прикрытием мирных задач, в частности, американцы планируют отобрать в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:33

2023-05-26T10:33

2023-05-26T10:33

сша

центральная азия

закавказье

игорь кириллов

министерство обороны сша

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коллекции патогенных микроорганизмов других стран становятся достоянием США под прикрытием мирных задач, в частности, американцы планируют отобрать в Центральной Азии и Закавказье возбудителей особо опасных инфекций под эгидой гуманитарного взаимодействия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, США активизировали военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. В рамках этой деятельности Управление по снижению угрозы минобороны США (DITRA) и подрядные организации Пентагона замещаются посредниками из числа гражданских организаций, в частности, Центром по контролю и профилактике заболеваний США и исследовательской компанией "Грифон Сайнтифик". "Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов: чумы, сибирской язвы, туляремии. При этом американской администрацией используется уже отработанный сценарий якобы "гуманитарного" взаимодействия", - заявил Кириллов на брифинге. Например, американские представители высказывают озабоченность состоянием биологической обстановки в той или иной стране. Под предлогом решения проблемы обеспечивается заинтересованность профильных министерств этих стран в совместной работе и с ними заключаются межправительственные соглашения. "В результате возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США, а созданная лабораторная база без американской поддержки становится бесполезной", - пояснил генерал.

https://ria.ru/20230412/deyatelnost-1864756444.html

https://ria.ru/20230526/gripp-1874265932.html

сша

центральная азия

закавказье

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Варвара Скокшина

сша, центральная азия, закавказье, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире