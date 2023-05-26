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В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 26.05.2023
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Туризм
 
16:22 26.05.2023 (обновлено: 18:38 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pasporta-1874400659.html
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 26.05.2023
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:22
2023-05-26T18:38
общество
россия
ирина волк
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.&quot;С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации&quot;, — сказала она.По словам Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.С конца января портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Второго февраля прием заявлений на выдачу этих документов приостановили.Загранпаспорт нового образца — биометрический, он рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
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общество, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), портал государственных услуг, паспорт, новости - туризм
Общество, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Портал государственных услуг, Паспорт, Туризм, Новости - Туризм
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

МВД: в России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — сказала она.

По словам Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.
С конца января портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Второго февраля прием заявлений на выдачу этих документов приостановили.
Загранпаспорт нового образца — биометрический, он рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
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