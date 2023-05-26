https://ria.ru/20230526/pasporta-1874400659.html
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 26.05.2023
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:22
2023-05-26T16:22
2023-05-26T18:38
общество
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
портал государственных услуг
паспорт
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/58/1508765839_0:170:2300:1464_1920x0_80_0_0_e58a5e388c3fdaf4f3af32afcaffff15.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — сказала она.По словам Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.С конца января портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Второго февраля прием заявлений на выдачу этих документов приостановили.Загранпаспорт нового образца — биометрический, он рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/58/1508765839_62:0:2238:1632_1920x0_80_0_0_1fb1936ea4865605c796c45d3ecce009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), портал государственных услуг, паспорт, новости - туризм
Общество, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Портал государственных услуг, Паспорт, Туризм, Новости - Туризм
В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
МВД: в России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — сказала она.
По словам Волк, заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.
С конца января портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Второго февраля прием заявлений на выдачу этих документов приостановили.
Загранпаспорт нового образца — биометрический, он рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его