https://ria.ru/20230526/partnerstvo-1874448003.html

Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков

Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков - РИА Новости, 26.05.2023

Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков

Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:19

2023-05-26T19:19

2023-05-26T19:21

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владимир зеленский

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. В конце апреля петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. "Рассматривая летом прошлого года петицию об однополых браках, я акцентировал внимание на том, что по конституции Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена (статья 157 конституции Украины). Также я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнерства", - говорится в сообщении на сайте офис Зеленского. Зеленский заявил, что минюст страны сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства со всеми юридическими аспектами. Также Зеленский обратился к спикеру Верховной рады Украины и премьер-министру по затронутому в петиции вопросу. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.

https://ria.ru/20230422/ukraintsy-1867069216.html

https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865631653.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, денис шмыгаль