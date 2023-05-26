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Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков - РИА Новости, 26.05.2023
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19:19 26.05.2023 (обновлено: 19:21 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/partnerstvo-1874448003.html
Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков
Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков - РИА Новости, 26.05.2023
Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков
Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:19
2023-05-26T19:21
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. В конце апреля петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. "Рассматривая летом прошлого года петицию об однополых браках, я акцентировал внимание на том, что по конституции Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена (статья 157 конституции Украины). Также я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнерства", - говорится в сообщении на сайте офис Зеленского. Зеленский заявил, что минюст страны сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства со всеми юридическими аспектами. Также Зеленский обратился к спикеру Верховной рады Украины и премьер-министру по затронутому в петиции вопросу. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
https://ria.ru/20230422/ukraintsy-1867069216.html
https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865631653.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, денис шмыгаль
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль
Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых браков

Зеленский предложил рассмотреть введение института гражданского партнерства на Украине

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.
В конце апреля петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов.
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"Рассматривая летом прошлого года петицию об однополых браках, я акцентировал внимание на том, что по конституции Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения конституция Украины не может быть изменена (статья 157 конституции Украины). Также я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнерства", - говорится в сообщении на сайте офис Зеленского.
Зеленский заявил, что минюст страны сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства со всеми юридическими аспектами. Также Зеленский обратился к спикеру Верховной рады Украины и премьер-министру по затронутому в петиции вопросу.
Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
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