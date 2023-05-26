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Медведев уверен, что российский ОПК совершит качественный скачок - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/opk-1874279410.html
Медведев уверен, что российский ОПК совершит качественный скачок
Медведев уверен, что российский ОПК совершит качественный скачок - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев уверен, что российский ОПК совершит качественный скачок
Оборонно-промышленный комплекс России после завершения конфликта на Украине совершит качественный скачок, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:07
2023-05-26T11:07
россия
украина
вьетнам
дмитрий медведев
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России после завершения конфликта на Украине совершит качественный скачок, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наш ОПК начал внедрять новые технологии. В целом война даст мощный импульс оборонной промышленности. Российская оборонка совершит качественный скачок", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
https://ria.ru/20230526/rossiyane-1874246752.html
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россия, украина, вьетнам, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Украина, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Медведев уверен, что российский ОПК совершит качественный скачок

Медведев: российский ОПК после завершения спецоперации совершит качественный скачок

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России после завершения конфликта на Украине совершит качественный скачок, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наш ОПК начал внедрять новые технологии. В целом война даст мощный импульс оборонной промышленности. Российская оборонка совершит качественный скачок", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВьетнамДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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