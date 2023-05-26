https://ria.ru/20230526/oon-1874372620.html
В ООН признали, что выдавали деньги жителям новых регионов России через НПО
В ООН признали, что выдавали деньги жителям новых регионов России через НПО - РИА Новости, 26.05.2023
В ООН признали, что выдавали деньги жителям новых регионов России через НПО
ООН через сотрудничающие с ней неправительственные организации (НПО) предоставила денежные средства примерно 60 тысячам жителей новых регионов России на... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:23
2023-05-26T15:23
2023-05-26T15:23
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. ООН через сотрудничающие с ней неправительственные организации (НПО) предоставила денежные средства примерно 60 тысячам жителей новых регионов России на территориях, которые не контролируются Киевом, заявил на брифинге в Женеве заместитель пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "Нам удалось оказать некоторую поддержку примерно 60 тысячам человек, проживающих в районах, находящихся под контролем российских военных. Они получили некоторую денежную помощь, которая была оказана через сотрудничающие НПО на местах. Это один из примеров. Я знаю, что есть еще несколько незначительных примеров этого", - сказал он. Представитель УКГВ ООН, помимо выплаченных сумм, не назвал сроки, в которые распределялись средства, а также конкретные структуры на местах, которые занимались этим. По словам Лаерке добавил, эта помощь "далека от той, которая должна быть оказана". Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ООН
В ООН признали, что выдавали деньги жителям новых регионов России через НПО
ООН через НПО выдала деньги примерно 60 тысячам жителей новых регионов России
ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. ООН через сотрудничающие с ней неправительственные организации (НПО) предоставила денежные средства примерно 60 тысячам жителей новых регионов России на территориях, которые не контролируются Киевом, заявил на брифинге в Женеве заместитель пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
"Нам удалось оказать некоторую поддержку примерно 60 тысячам человек, проживающих в районах, находящихся под контролем российских военных. Они получили некоторую денежную помощь, которая была оказана через сотрудничающие НПО на местах. Это один из примеров. Я знаю, что есть еще несколько незначительных примеров этого", - сказал он.
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Представитель УКГВ ООН, помимо выплаченных сумм, не назвал сроки, в которые распределялись средства, а также конкретные структуры на местах, которые занимались этим.
По словам Лаерке добавил, эта помощь "далека от той, которая должна быть оказана".
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР
, ДНР
, Запорожская и Херсонская области
. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье
- 93,11%.
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