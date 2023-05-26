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Грайворонский округ Белгородской области подвергся обстрелам

Грайворонский округ Белгородской области подвергся обстрелам - РИА Новости, 26.05.2023

Грайворонский округ Белгородской области подвергся обстрелам

Грайворонский округ Белгородской области, куда заходила украинская диверсионно-разведывательная группа, за прошедшие сутки подвергся многочисленным обстрелам,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:17

2023-05-26T12:17

2023-05-26T12:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Грайворонский округ Белгородской области, куда заходила украинская диверсионно-разведывательная группа, за прошедшие сутки подвергся многочисленным обстрелам, сбиты один беспилотник и две ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава региона опубликовал сводку нанесенных ударов со стороны ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. По данным губернатора, больше всего пострадал Грайворонский округ. "Грайворонский округ был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка – всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону было выпущено 3 снаряда, повреждено 5 частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы и фасады, а также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло один легковой автомобиль", - написал Гладков. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате чего одно домовладение разрушено полностью, еще в двух выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Также взрывной волной зацепило здание магазина и дома культуры – выбиты стекла. "Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты", - сообщил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".

https://ria.ru/20230526/vystrel-1874265640.html

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, происшествия, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире