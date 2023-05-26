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Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2023
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10:12 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/obstrely-1874263902.html
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:12
2023-05-26T10:12
в мире
херсонская область
днепр (город)
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html
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херсонская область
днепр (город)
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Дарья Буймова
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в мире, херсонская область , днепр (город), херсон
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области

Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по городам и селам Херсонской области

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он.
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
25 мая, 04:41
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области
23 мая, 10:28
 
В миреХерсонская областьДнепр (город)Херсон
 
 
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