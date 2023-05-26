https://ria.ru/20230526/obstrely-1874263902.html

Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области

Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:12

2023-05-26T10:12

2023-05-26T10:12

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html

https://ria.ru/20230523/obstrel-1873551930.html

херсонская область

днепр (город)

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), херсон