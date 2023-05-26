https://ria.ru/20230526/obstrely-1874263902.html
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:12
2023-05-26T10:12
2023-05-26T10:12
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873551930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), херсон
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 32 снаряда по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка
, Каховка
, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он.
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона
и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
ВСУ выпустили 81 снаряд по левобережью Днепра в Херсонской области