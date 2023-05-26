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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 26.05.2023 (обновлено: 15:29 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874374410.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 14.45 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:28
2023-05-26T15:29
специальная военная операция на украине
калининский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.45 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что в результате обстрела Калининского района погибла женщина, еще одна получила ранения.Также в результате обстрелов украинскими войсками получили повреждения МУП АГД "Донецкгорсвет" по улице Горького, пять частных домостроений и два автомобиля по улице Челюскинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калининский район
донецкая народная республика
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калининский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов.
Осколки снарядов. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.45 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что в результате обстрела Калининского района погибла женщина, еще одна получила ранения.
Также в результате обстрелов украинскими войсками получили повреждения МУП АГД "Донецкгорсвет" по улице Горького, пять частных домостроений и два автомобиля по улице Челюскинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалининский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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