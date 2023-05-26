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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в пятницу в 14.45 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:28

2023-05-26T15:28

2023-05-26T15:29

специальная военная операция на украине

калининский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.45 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что в результате обстрела Калининского района погибла женщина, еще одна получила ранения.Также в результате обстрелов украинскими войсками получили повреждения МУП АГД "Донецкгорсвет" по улице Горького, пять частных домостроений и два автомобиля по улице Челюскинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калининский район

донецкая народная республика

донецк

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калининский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, алексей кулемзин (донецк)