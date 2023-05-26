https://ria.ru/20230526/obstrel-1874355080.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска с 13.10 по 14.05 выпустили 22 снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:37

2023-05-26T14:37

2023-05-26T14:37

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска с 13.10 по 14.05 выпустили 22 снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.10 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. По Петровскому району Донецка в 13.10 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.00 шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские войска в 14.05 также обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустили по ним пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

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донецк, ясиноватая, нато, сцкк