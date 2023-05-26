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Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
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11:17 26.05.2023 (обновлено: 11:25 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874282251.html
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ, попавшие под обстрел в Калининском районе Донецка, живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ, попавшие под обстрел в Калининском районе Донецка, живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее местные СМИ сообщили, что украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), а также журналисты."Предварительно, жертв среди следователей СК РФ, попавших под обстрел, нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230526/svo-1874154261.html
донецк
россия
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке

По предварительным данным, жертв среди следователей, попавших под обстрел в Донецке, нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ, попавшие под обстрел в Калининском районе Донецка, живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее местные СМИ сообщили, что украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), а также журналисты.
"Предварительно, жертв среди следователей СК РФ, попавших под обстрел, нет", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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