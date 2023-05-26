https://ria.ru/20230526/obstrel-1874282251.html
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке - РИА Новости, 26.05.2023
Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ, попавшие под обстрел в Калининском районе Донецка, живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:17
2023-05-26T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ, попавшие под обстрел в Калининском районе Донецка, живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее местные СМИ сообщили, что украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), а также журналисты."Предварительно, жертв среди следователей СК РФ, попавших под обстрел, нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230526/svo-1874154261.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сотрудники СК, предварительно, выжили после попадания под обстрел в Донецке
По предварительным данным, жертв среди следователей, попавших под обстрел в Донецке, нет