https://ria.ru/20230526/obstrel-1874229037.html
Украинские войска два раза обстреляли Горловку
Украинские войска два раза обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска два раза обстреляли Горловку
Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Горловку, выпустив в том числе восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:21
2023-05-26T00:21
2023-05-26T00:21
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Горловку, выпустив в том числе восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 23.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230525/obstrel-1874012162.html
горловка
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горловка, украина, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинские войска два раза обстреляли Горловку
ВСУ за десять минут выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра