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Глава ФНС сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку - РИА Новости, 26.05.2023
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23:39 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/obschepit-1874475540.html
Глава ФНС сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку
Глава ФНС сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку - РИА Новости, 26.05.2023
Глава ФНС сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сделал предупреждение представителям общепита, которые скрывают свою выручку, отметив, что... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:39
2023-05-26T23:39
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сделал предупреждение представителям общепита, которые скрывают свою выручку, отметив, что ведомство не хочет "открывать главу "Налоговый контроль" Налогового кодекса". В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания, чья годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год. Это распространяется на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание. А вот отделы кулинарии в розничной торговле, а также заготовочный бизнес данной льготой воспользоваться не могут. А в ноябре 2022 года ФНС России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок по сокрытию и отмыванию доходов в сфере общепита. В основе работы площадки лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. "Про общественное питание, мы подсчитали, у нас плюс 2,5 миллиарда рублей чисто налогов мы получили от отрасли за счет этого, назовем его, микроналогового маневра. Но при этом мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу "Налоговый контроль" Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением", - сказал он, выступая на форуме организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Егоров также добавил, что, по мнению ФНС, одна из основных проблем "обеления" - это налоги на труд. "Они очень серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на труд (а в малом бизнесе это более чем частое явление) является больше, чем у среднестатистической компании, добывающей компании или какой-то еще. Это НДФЛ и страховые взносы", - пояснил он. В рамках форума глава ФНС также затронул тему мер поддержки малого бизнеса. "В прошлом году была создана площадка по реструктуризации долга, на которой были собраны все кредиторы 2 тысяч организаций, обратившихся за помощью. 62% из них относились к малому бизнесу. Всего было предоставлено 670 миллиардов рублей рассрочек, что позволило им покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тысяч человек персонала", - сказал Егоров. "При этом на сегодня 96 копеек с каждого рубля по наступившим срокам уже поступило в бюджет, то есть погашено 592 миллиарда рублей. Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит - это еще больший плюс бюджетам", - заключил он, отметив, что малый бизнес обеспечивает пятую часть доходов федерального бюджета.
https://ria.ru/20221111/obschepit-1830710177.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ФНС сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку

Руководитель ФНС Егоров сделал предупреждение представителям общепита, скрывающим выручку

© iStock.com / Volodymyr RozumiiЛетняя веранда кафе
Летняя веранда кафе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© iStock.com / Volodymyr Rozumii
Летняя веранда кафе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сделал предупреждение представителям общепита, которые скрывают свою выручку, отметив, что ведомство не хочет "открывать главу "Налоговый контроль" Налогового кодекса".
В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания, чья годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год. Это распространяется на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание. А вот отделы кулинарии в розничной торговле, а также заготовочный бизнес данной льготой воспользоваться не могут.
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А в ноябре 2022 года ФНС России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок по сокрытию и отмыванию доходов в сфере общепита. В основе работы площадки лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги.
"Про общественное питание, мы подсчитали, у нас плюс 2,5 миллиарда рублей чисто налогов мы получили от отрасли за счет этого, назовем его, микроналогового маневра. Но при этом мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу "Налоговый контроль" Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением", - сказал он, выступая на форуме организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
Егоров также добавил, что, по мнению ФНС, одна из основных проблем "обеления" - это налоги на труд. "Они очень серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на труд (а в малом бизнесе это более чем частое явление) является больше, чем у среднестатистической компании, добывающей компании или какой-то еще. Это НДФЛ и страховые взносы", - пояснил он.
В рамках форума глава ФНС также затронул тему мер поддержки малого бизнеса. "В прошлом году была создана площадка по реструктуризации долга, на которой были собраны все кредиторы 2 тысяч организаций, обратившихся за помощью. 62% из них относились к малому бизнесу. Всего было предоставлено 670 миллиардов рублей рассрочек, что позволило им покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тысяч человек персонала", - сказал Егоров.
"При этом на сегодня 96 копеек с каждого рубля по наступившим срокам уже поступило в бюджет, то есть погашено 592 миллиарда рублей. Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит - это еще больший плюс бюджетам", - заключил он, отметив, что малый бизнес обеспечивает пятую часть доходов федерального бюджета.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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