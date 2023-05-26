https://ria.ru/20230526/npo-1874454033.html

ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых регионов России

ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых регионов России - РИА Новости, 26.05.2023

ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых регионов России

Гуманитарные НПО распределили около 780 тысяч долларов между примерно 60 тысячами жителей новых регионов России на территориях, которые не контролируются... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:54

2023-05-26T19:54

2023-05-26T19:54

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

оон

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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости. Гуманитарные НПО распределили около 780 тысяч долларов между примерно 60 тысячами жителей новых регионов России на территориях, которые не контролируются Киевом, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, не уточнив, о каких именно НПО идет речь. "К концу апреля гуманитарные организации оказали денежную помощь примерно 60 000 человек в районах, находящихся под военным контролем Российской Федерации, выплатив за первые четыре месяца 2023 года почти 780 000 долларов США людям, пострадавшим от войны", - сказал он. Лаерке не сообщил названия соответствующих НПО и не уточнил, проводились ли какие-либо проверки использования этих денег. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230523/oon-1873727073.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, оон