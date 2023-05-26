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Роспотребнадзор изучит информацию об опасности американской лапши Nissin - РИА Новости, 26.05.2023
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11:23 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/nissin-1874283119.html
Роспотребнадзор изучит информацию об опасности американской лапши Nissin
Роспотребнадзор изучит информацию об опасности американской лапши Nissin - РИА Новости, 26.05.2023
Роспотребнадзор изучит информацию об опасности американской лапши Nissin
Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:23
2023-05-26T11:23
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что "Общественная потребительская инициатива" направила обращение в Роспотребнадзор и просит немедленно запретить продажу американской лапши бренда Nissin из-за возможного наличия в ней генетически модифицированной сои. "Такое письмо поступило. Специалисты службы изучают достоверность представленной в нем информации",- говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор изучит информацию об опасности американской лапши Nissin

Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin

© Pixabay / half_rainЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Pixabay / half_rain
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что "Общественная потребительская инициатива" направила обращение в Роспотребнадзор и просит немедленно запретить продажу американской лапши бренда Nissin из-за возможного наличия в ней генетически модифицированной сои.
"Такое письмо поступило. Специалисты службы изучают достоверность представленной в нем информации",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою
6 июня 2022, 16:55
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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