https://ria.ru/20230526/neuralink-1874232688.html

Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях - РИА Новости, 26.05.2023

Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T01:56

2023-05-26T01:56

2023-05-26T09:02

илон маск

в мире

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d48d6fb70cde2251a8cd84178e2631.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании."Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сообщила компания в Twitter.Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время. Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.

https://ria.ru/20230517/mask-1872283775.html

https://ria.ru/20230512/mask-1871445652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, в мире, технологии