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Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях - РИА Новости, 26.05.2023
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01:56 26.05.2023 (обновлено: 09:02 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/neuralink-1874232688.html
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях - РИА Новости, 26.05.2023
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:56
2023-05-26T09:02
илон маск
в мире
технологии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании."Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сообщила компания в Twitter.Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время. Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.
https://ria.ru/20230517/mask-1872283775.html
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илон маск, в мире, технологии
Илон Маск, В мире, Технологии
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Создающей чипы для мозга компании Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.
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"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сообщила компания в Twitter.
Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.
Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.
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