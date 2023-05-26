https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву

Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву - РИА Новости, 26.05.2023

Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву

Любые крупные дела, особенно когда их планирование туманно и алогично, проходят известные пять стадий — шумиха, неразбериха, поиск виновных и поощрение тех, кто РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:13

специальная военная операция на украине

аналитика

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Любые крупные дела, особенно когда их планирование туманно и алогично, проходят известные пять стадий — шумиха, неразбериха, поиск виновных и поощрение тех, кто сумел вовремя выскочить из конфузии, выдав ее за викторию, пусть и тактическую.На вчерашнем заседании комиссии НАТО — Украина (организованном спешно, поэтому и названном "виртуальным" — русский язык, что и говорить, богат на многозначность) обсуждалось то, что обсуждается там регулярно. Как усилить военную помощь Украине так, чтобы она одержала победу над Россией, а самой коалиции западной (полсотни стран, не шутка вроде бы) ничего за это не было.Как и несколько месяцев назад, в ускоренном логистическом режиме дискутировались поставки средств ПВО (один "Пэтриот" уже щелкнули), бэтээров, танков (от "Леопардов" до легких колесных), самоходных гаубиц — и вот, наконец, F-16. А еще кто, как и когда будет на них учить летать. И кого учить — это тоже важно. Но как бы ни были существенны летные навыки (это не месяцы, даже если за штурвалами асы воздушных баталий, а годы), создание всей требуемой наземной инфраструктуры с точно таким же тщательно и долго обученным персоналом еще важнее. О таких "мелочах", как бесперебойное снабжение топливом, постоянная профилактика и подготовка к летному заданию, даже говорить не будем. Это отдельная миссия для не менее отдельно и специально обученных (и тоже долго и тщательно) людей.Наука, сегодняшняя и абсолютно современная, так и не научилась ускорять формирование эмбриона и рождение человека. Военной науке, не менее современной, тоже неизвестны способы ускоренной подготовки даже опытных асов воздушного боя, чтобы те летали на истребителях нового для них типа без сучка, задоринки, чувствуя машину своим телом.Вопросы риторические: кто сядет за штурвалы F-16, поставки которых принципиально уже одобрены? И кто будет осуществлять пред- и послеполетную профилактику?Вопрос следующий, но уже не риторический: так что это за самолет? Издание Military Watch Magazine, не замеченное в симпатиях к нашей стране, но сохраняющее, насколько это сегодня возможно, объективность в обзорах военной техники, пишет об F-16 следующее: "Легкий однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах в качестве более легкого и дешевого аналога тяжелого F-15, который в то время представлял собой элиту ВВС США. В условиях столкновений с российскими ВВС высока вероятность того, что истребители этого класса будут демонстрировать довольно низкую живучесть из-за отсутствия технологий малозаметности, а также из-за ограниченной способности поражать такие высококлассные российские тяжелые самолеты, как Су-35, МиГ-31 и Су-57".Собственно, это ответ и на вопрос, почему истребители намерены поставлять Украине не напрямую Пентагон и американский ВПК, а союзники США. В торговле оружием имидж имеет такое же значение, как и в торговле предметами роскоши. Уничтоженные F-16 — все равно что дратва, торчащая из плохо заделанных швов дорогих мужских мокасин. Называется удар по престижу.Но если что-то где-то убывает, значит, что-то где-то и прибывает.Еще одна цитата."В воздушных боях победителями с гораздо большей вероятностью будут российские самолеты, а способность сбивать американские F-16 существенно повысит престиж российских ВВС и российского оборонного сектора, который совсем недавно заметно выиграл в результате уничтожения главного натовского зенитного ракетного комплекса "Пэтриот", которое произошло 16 мая".Что же получается и какой вывод должен воспоследовать прежде всего для нас? Тот, что история с поставками "от союзников и обучением пилотов ВСУ" чем-то напоминает психическую атаку, адресованную прежде всего тем, кто по-прежнему убежден в "абсолютной непобедимости войск, оборудования, логистики и мощи стран — членов Североатлантического альянса" (привет горячий из военного аэропорта Кабула, там мощь была представлена во всех оттенках).А для тех, кто затеял противостояние с Россией, если уже никакие уроки истории, географии, набитые книгами стеллажи по военному российскому мастерству не помогают, то, видимо, единственным выходом остается заливание геополитического кризиса деньгами, проведение "виртуальных встреч армейской верхушки" и ожидание утилизации их собственной военной техники на линии боестолкновения в районе проведения СВО. Раз драка была заказана, то за выполнение этого заказа с нужным для нас результатом можно, в принципе, не беспокоиться. По итогу. Ну а то, что путь будет длинным и трудным, так России этот маршрут не впервой проходить. И если "виртуальщикам Рамштайна" об этом станет известно раньше, тем лучше это для нас.

https://ria.ru/20230525/nato-1874064671.html

https://ria.ru/20230503/patriot-1869523855.html

https://ria.ru/20230525/samolety-1873984322.html

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874088732.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша, патриот