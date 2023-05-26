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Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 26.05.2023 (обновлено: 09:39 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/msta-s-1874238095.html
Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск
Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск - РИА Новости, 26.05.2023
Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск
Российские военные огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" сорвали четыре попытки украинских войск провести ротации подразделений на передовых... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:04
2023-05-26T09:39
специальная военная операция на украине
"панцирь-с"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" сорвали четыре попытки украинских войск провести ротации подразделений на передовых позициях на Купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица противника Д-20 и сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии", — сказал он. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделения территориальной обороны. "Средствами противовоздушной обороны огнем из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — добавил офицер.
https://ria.ru/20230522/prodvizhenie-1873323366.html
РИА Новости
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"панцирь-с", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, "Панцирь-С", Вооруженные силы РФ
Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал четыре попытки ротации украинских войск

Расчет гаубицы "Мста-С" сорвал на Купянском направлении четыре попытки ротации ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" сорвали четыре попытки украинских войск провести ротации подразделений на передовых позициях на Купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица противника Д-20 и сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии", — сказал он.
Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделения территориальной обороны.
"Средствами противовоздушной обороны огнем из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — добавил офицер.
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