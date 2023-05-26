https://ria.ru/20230526/molodezh-1874786690.html

Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь

Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь - РИА Новости, 29.05.2023

Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-26T20:55

2023-05-26T20:55

2023-05-29T11:58

год педагога и наставника

российский союз молодежи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761775639_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_12bca2860bf09fc3c5d1c7e569156e8d.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что мероприятие объединяет одаренную молодежь из разных регионов страны, сообщается на сайте Кремля. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 26 мая по 1 июня в Пермском крае. Он реализуется Российским союзом молодежи при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". "Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Гостеприимная столица Прикамья с ее уникальным разнообразием национальных традиций и культур на несколько дней станет центром студенческого творчества, объединив одаренную молодежь из многих регионов страны, в том числе из новых субъектов Федерации", - говорится в сообщении. Глава государства уверен, что каждый из участников фестиваля найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Но главное, продолжил Путин, участник смогут расширить круг общения, почувствовать себя частью большой, дружной студенческой семьи. "И конечно, в Год педагога и наставника хочу выразить искреннюю признательность руководителям коллективов и молодёжных делегаций, которые поддерживают своих воспитанников, помогают им добиваться поставленных целей", - добавил президент России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский союз молодежи, общество