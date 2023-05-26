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Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь - РИА Новости, 29.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:55 26.05.2023 (обновлено: 11:58 29.05.2023)
https://ria.ru/20230526/molodezh-1874786690.html
Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь
Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь - РИА Новости, 29.05.2023
Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-26T20:55
2023-05-29T11:58
год педагога и наставника
российский союз молодежи
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что мероприятие объединяет одаренную молодежь из разных регионов страны, сообщается на сайте Кремля. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 26 мая по 1 июня в Пермском крае. Он реализуется Российским союзом молодежи при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". "Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Гостеприимная столица Прикамья с ее уникальным разнообразием национальных традиций и культур на несколько дней станет центром студенческого творчества, объединив одаренную молодежь из многих регионов страны, в том числе из новых субъектов Федерации", - говорится в сообщении. Глава государства уверен, что каждый из участников фестиваля найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Но главное, продолжил Путин, участник смогут расширить круг общения, почувствовать себя частью большой, дружной студенческой семьи. "И конечно, в Год педагога и наставника хочу выразить искреннюю признательность руководителям коллективов и молодёжных делегаций, которые поддерживают своих воспитанников, помогают им добиваться поставленных целей", - добавил президент России.
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российский союз молодежи, общество
Год педагога и наставника, Российский союз молодежи, Общество

Путин: "Российская студенческая весна" объединяет одаренную молодежь

© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"Российская студенческая весна. Финал. Нижний Новгород
Российская студенческая весна. Финал. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" отметил, что мероприятие объединяет одаренную молодежь из разных регионов страны, сообщается на сайте Кремля.
Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 26 мая по 1 июня в Пермском крае. Он реализуется Российским союзом молодежи при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".
"Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Гостеприимная столица Прикамья с ее уникальным разнообразием национальных традиций и культур на несколько дней станет центром студенческого творчества, объединив одаренную молодежь из многих регионов страны, в том числе из новых субъектов Федерации", - говорится в сообщении.
Глава государства уверен, что каждый из участников фестиваля найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Но главное, продолжил Путин, участник смогут расширить круг общения, почувствовать себя частью большой, дружной студенческой семьи. "И конечно, в Год педагога и наставника хочу выразить искреннюю признательность руководителям коллективов и молодёжных делегаций, которые поддерживают своих воспитанников, помогают им добиваться поставленных целей", - добавил президент России.
 
Год педагога и наставникаРоссийский союз молодежиОбщество
 
 
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