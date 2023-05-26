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Молдавия оценила возможные последствия "энергетической войны" внутри страны - РИА Новости, 26.05.2023
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00:50 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/moldaviya-1874229974.html
Молдавия оценила возможные последствия "энергетической войны" внутри страны
Молдавия оценила возможные последствия "энергетической войны" внутри страны - РИА Новости, 26.05.2023
Молдавия оценила возможные последствия "энергетической войны" внутри страны
Самый плохой сценарий - если Приднестровье по каким-либо причинам перестанет поставлять электроэнергию на правобережную Молдавию, однако он маловероятен,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:50
2023-05-26T00:50
молдавия
кишинев
днестр
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Самый плохой сценарий - если Приднестровье по каким-либо причинам перестанет поставлять электроэнергию на правобережную Молдавию, однако он маловероятен, поскольку оба берега Днестра очень зависимы друг от друга, заявил глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Самый плохой сценарий, если по тем или иным причинам выпадает из работы все, что связано с Приднестровьем. Если начнется перетягивание канатов и "война отключения электролиний", то проигрывают все, но больше приднестровская сторона. Для нас – больно, для них - смертельно. Но взаимозависимость высокая, поэтому этот сценарий является крайне маловероятным на сегодняшний момент", - сказал Парликов в интервью порталу Lisa. По его словам, неустойчивое равновесие не может устраивать в полной мере никого, но это наилучший компромисс, которого можно добиться на данный момент между сторонами. "Не все зависит от Кишинева, Тирасполя и даже от Москвы и Киева. Каждая отдельно из этих сторон в индивидуальном порядке может запустить необратимые процессы. Но то, что сейчас происходит, говорит о том, что то самое неустойчивое равновесие, которое может никого не устраивать в полной мере, является наилучшим компромиссом, которого можно добиться на данный момент", - подчеркнул глава минэнерго. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20230525/es-1874078267.html
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молдавия, кишинев, днестр
Молдавия, Кишинев, Днестр
Молдавия оценила возможные последствия "энергетической войны" внутри страны

Минэнерго Молдавии: остановка поставок энергии Приднестровьем будет очень плохим сценарием

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Самый плохой сценарий - если Приднестровье по каким-либо причинам перестанет поставлять электроэнергию на правобережную Молдавию, однако он маловероятен, поскольку оба берега Днестра очень зависимы друг от друга, заявил глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.
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"Самый плохой сценарий, если по тем или иным причинам выпадает из работы все, что связано с Приднестровьем. Если начнется перетягивание канатов и "война отключения электролиний", то проигрывают все, но больше приднестровская сторона. Для нас – больно, для них - смертельно. Но взаимозависимость высокая, поэтому этот сценарий является крайне маловероятным на сегодняшний момент", - сказал Парликов в интервью порталу Lisa.
По его словам, неустойчивое равновесие не может устраивать в полной мере никого, но это наилучший компромисс, которого можно добиться на данный момент между сторонами.
"Не все зависит от Кишинева, Тирасполя и даже от Москвы и Киева. Каждая отдельно из этих сторон в индивидуальном порядке может запустить необратимые процессы. Но то, что сейчас происходит, говорит о том, что то самое неустойчивое равновесие, которое может никого не устраивать в полной мере, является наилучшим компромиссом, которого можно добиться на данный момент", - подчеркнул глава минэнерго.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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