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Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
03:29 26.05.2023 (обновлено: 07:01 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/model-1874236055.html
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет - РИА Новости, 26.05.2023
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет
Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:29
2023-05-26T07:01
шоубиз
в мире
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet.Девушка начала заниматься модельным бизнесом в юности, в возрасте 22 лет у нее развились серьезное расстройство пищевого поведения, с тех пор большую часть времени она провела на лечении.Накануне смерти у весившей всего 23 килограмма Боуман, которая выглядела намного старше своих лет, развилась сильная пневмония, она была подключена к ИВЛ.Модель происходила из семьи, известной в мире моды, ее четыре сестры также занимались модельным бизнесом. В 2002 году Боуман заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.
https://ria.ru/20230512/kardashyan-1871031626.html
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в мире, израиль, тель-авив
Шоубиз, В мире, Израиль, Тель-Авив
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет

Ynet: израильская модель Карин Боуман умерла в 35 лет из-за последствий анорексии

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet.
Девушка начала заниматься модельным бизнесом в юности, в возрасте 22 лет у нее развились серьезное расстройство пищевого поведения, с тех пор большую часть времени она провела на лечении.
© YnetКарин Боуман
Карин Боуман
© Ynet
Карин Боуман
Накануне смерти у весившей всего 23 килограмма Боуман, которая выглядела намного старше своих лет, развилась сильная пневмония, она была подключена к ИВЛ.
Модель происходила из семьи, известной в мире моды, ее четыре сестры также занимались модельным бизнесом. В 2002 году Боуман заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.
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