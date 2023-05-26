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Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет

Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет - РИА Новости, 26.05.2023

Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет

Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T03:29

2023-05-26T03:29

2023-05-26T07:01

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet.Девушка начала заниматься модельным бизнесом в юности, в возрасте 22 лет у нее развились серьезное расстройство пищевого поведения, с тех пор большую часть времени она провела на лечении.Накануне смерти у весившей всего 23 килограмма Боуман, которая выглядела намного старше своих лет, развилась сильная пневмония, она была подключена к ИВЛ.Модель происходила из семьи, известной в мире моды, ее четыре сестры также занимались модельным бизнесом. В 2002 году Боуман заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.

https://ria.ru/20230512/kardashyan-1871031626.html

израиль

тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив