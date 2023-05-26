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Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет - РИА Новости, 26.05.2023
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет
Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:29
2023-05-26T03:29
2023-05-26T07:01
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает портал Ynet.Девушка начала заниматься модельным бизнесом в юности, в возрасте 22 лет у нее развились серьезное расстройство пищевого поведения, с тех пор большую часть времени она провела на лечении.Накануне смерти у весившей всего 23 килограмма Боуман, которая выглядела намного старше своих лет, развилась сильная пневмония, она была подключена к ИВЛ.Модель происходила из семьи, известной в мире моды, ее четыре сестры также занимались модельным бизнесом. В 2002 году Боуман заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.
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Шоубиз, В мире, Израиль, Тель-Авив
Модель превратилась в старуху и умерла в 35 лет
Ynet: израильская модель Карин Боуман умерла в 35 лет из-за последствий анорексии
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве после долгих лет борьбы с анорексией, сообщает
портал Ynet.
Девушка начала заниматься модельным бизнесом в юности, в возрасте 22 лет у нее развились серьезное расстройство пищевого поведения, с тех пор большую часть времени она провела на лечении.
Накануне смерти у весившей всего 23 килограмма Боуман, которая выглядела намного старше своих лет, развилась сильная пневмония, она была подключена к ИВЛ.
Модель происходила из семьи, известной в мире моды, ее четыре сестры также занимались модельным бизнесом. В 2002 году Боуман заняла второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.
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