https://ria.ru/20230526/mladenets-1874283341.html

В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца

В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца - РИА Новости, 26.05.2023

В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца

Новорожденного нашли в мусорном контейнере у дома в центре Челябинска, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:23

2023-05-26T11:23

2023-05-26T12:20

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Новорожденного нашли в мусорном контейнере у дома в центре Челябинска, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома Центрального района областного центра обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенок доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. "Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции установлены родители ребенка - люди без определенного места жительства, уточняет СУСК. По данным УМВД России по Челябинску, в дежурную часть управления в 09.30 (07.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере во дворе дома по улице Красная новорожденного. В течение 30 минут после поступления сообщения родители ребенка были установлены.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что женщина без определенного места жительства родила ребенка, а ее приятель выбросил его в мусорный контейнер. Ребенка нашла местная жительница.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости сообщили, что новорожденный находится в детской реанимации, у него переохлаждение и низкая масса тела.

https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html

челябинская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинская область