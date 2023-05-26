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В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца - РИА Новости, 26.05.2023
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11:23 26.05.2023 (обновлено: 12:20 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/mladenets-1874283341.html
В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца
В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца - РИА Новости, 26.05.2023
В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца
Новорожденного нашли в мусорном контейнере у дома в центре Челябинска, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:23
2023-05-26T12:20
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Новорожденного нашли в мусорном контейнере у дома в центре Челябинска, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома Центрального района областного центра обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенок доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. "Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции установлены родители ребенка - люди без определенного места жительства, уточняет СУСК. По данным УМВД России по Челябинску, в дежурную часть управления в 09.30 (07.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере во дворе дома по улице Красная новорожденного. В течение 30 минут после поступления сообщения родители ребенка были установлены.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что женщина без определенного места жительства родила ребенка, а ее приятель выбросил его в мусорный контейнер. Ребенка нашла местная жительница.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости сообщили, что новорожденный находится в детской реанимации, у него переохлаждение и низкая масса тела.
https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца

В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца, его госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Новорожденного нашли в мусорном контейнере у дома в центре Челябинска, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома Центрального района областного центра обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенок доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
"Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции установлены родители ребенка - люди без определенного места жительства, уточняет СУСК. По данным УМВД России по Челябинску, в дежурную часть управления в 09.30 (07.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере во дворе дома по улице Красная новорожденного. В течение 30 минут после поступления сообщения родители ребенка были установлены.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Чувашии три девочки утонули при купании в реке
Вчера, 10:56
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что женщина без определенного места жительства родила ребенка, а ее приятель выбросил его в мусорный контейнер. Ребенка нашла местная жительница.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости сообщили, что новорожденный находится в детской реанимации, у него переохлаждение и низкая масса тела.
 
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