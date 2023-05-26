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"Тинькофф банк" предложил создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 26.05.2023
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17:54 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/mir-1874432038.html
"Тинькофф банк" предложил создать альтернативу системе "Мир"
"Тинькофф банк" предложил создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 26.05.2023
"Тинькофф банк" предложил создать альтернативу системе "Мир"
Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:54
2023-05-26T17:54
экономика
станислав близнюк
тинькофф. кредитные системы
россия
платежная система "мир"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. "Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический", - сказал он в ходе V съезда Ассоциации банков России. Он пояснил, что высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок. "В итоге дойдет до международных тематик", - подчеркнул Близнюк.
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экономика, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, россия, платежная система "мир"
Экономика, Станислав Близнюк, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия, Платежная система "Мир"
"Тинькофф банк" предложил создать альтернативу системе "Мир"

Глава "Тинькофф банка" Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф"
Карта Мир банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Мир" банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей.
"Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический", - сказал он в ходе V съезда Ассоциации банков России.
Он пояснил, что высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок. "В итоге дойдет до международных тематик", - подчеркнул Близнюк.
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ЭкономикаСтанислав БлизнюкТинькофф. Кредитные СистемыРоссияПлатежная система "Мир"
 
 
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