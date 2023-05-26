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На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы - РИА Новости, 26.05.2023
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14:31 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы - РИА Новости, 26.05.2023
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы
Пожилая женщина осталась в живых после падения на рельсы на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Москвы, пострадавшую извлекли на платформу очевидцы... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:31
2023-05-26T14:31
московский метрополитен
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожилая женщина осталась в живых после падения на рельсы на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Москвы, пострадавшую извлекли на платформу очевидцы происшествия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее столичный департамент транспорта сообщил об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути. "На станции "Комсомольская" упала на рельсы женщина 60-65 лет", - сказал собеседник агентства, добавив, что у нее, по предварительной информации, травма плеча. По его словам, пострадавшую извлекли на платформу очевидцы происшествия. Обстоятельства инцидента и личность женщины устанавливаются.
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московский метрополитен, происшествия, москва
Московский метрополитен, Происшествия, Москва
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы

Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции "Комсомольская" метро Москвы

© РИА Новости / Виктор ТолочкоСтанция "Комсомольская"
Станция Комсомольская - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Станция "Комсомольская". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожилая женщина осталась в живых после падения на рельсы на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Москвы, пострадавшую извлекли на платформу очевидцы происшествия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути.
"На станции "Комсомольская" упала на рельсы женщина 60-65 лет", - сказал собеседник агентства, добавив, что у нее, по предварительной информации, травма плеча.
По его словам, пострадавшую извлекли на платформу очевидцы происшествия. Обстоятельства инцидента и личность женщины устанавливаются.
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