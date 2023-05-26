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На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на рельсы - РИА Новости, 26.05.2023
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13:55 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/metro-1874341619.html
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на рельсы
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на рельсы - РИА Новости, 26.05.2023
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на рельсы
Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после короткой остановки, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:55
2023-05-26T13:55
московский метрополитен
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после короткой остановки, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии увеличены из-за человека на пути. Затем дептранс сообщил о временной остановке движения. "Движение на Кольцевой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, москва, происшествия
Московский метрополитен, Москва, Происшествия
На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на рельсы

На Кольцевой линии Московского метро приостанавливали движение из-за человека на путях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоезд на станции Московского метро
Поезд на станции Московского метро - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд на станции Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после короткой остановки, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии увеличены из-за человека на пути. Затем дептранс сообщил о временной остановке движения.
"Движение на Кольцевой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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Московский метрополитенМоскваПроисшествия
 
 
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