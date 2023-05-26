Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/melitopol-1874448745.html
В Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал
В Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал - РИА Новости, 26.05.2023
В Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал
26 мая - РИА Новости. В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:26
2023-05-26T19:26
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec1fa4a8e58bbee286c8b39829e0dbd1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 мая - РИА Новости. В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь, передает корреспондент РИА Новости. Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Такая ситуация продолжается уже около 30 минут. Причины пока не известны. Также нет ТВ-сигнала.
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871444145.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847839_60:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_64fd4b98a5cabff5e1f6e842b36a9f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь
Мелитополь
В Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал

В Мелитополе в пятницу вечером пропали интернет и телевизионный сигнал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПарк Горького в Мелитополе
Парк Горького в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Парк Горького в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 мая - РИА Новости. В Мелитополе в пятницу вечером пропала интернет-связь, передает корреспондент РИА Новости.
Подключения к сети нет ни по мобильной связи, ни по стационарной. Такая ситуация продолжается уже около 30 минут. Причины пока не известны.
Также нет ТВ-сигнала.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии
12 мая, 23:19
 
Мелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала