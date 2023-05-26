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Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия - РИА Новости, 26.05.2023
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08:09 26.05.2023 (обновлено: 09:42 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html
Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия
Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия
Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:09
2023-05-26T09:42
в мире
украина
россия
вьетнам
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. В беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам, говоря о Европе и США, Медведев не исключил, что в нынешней ситуации "и самолеты киевскому режиму вполне дадут", и более того, может, и ядерное оружие дадут. "Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — сказал он. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. "Дойдет, при определенных условиях", — сказал он.
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html
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в мире, украина, россия, вьетнам, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Дмитрий Медведев: если Украине поставят ядерное оружие, Россия нанесет превентивный удар

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам, говоря о Европе и США, Медведев не исключил, что в нынешней ситуации "и самолеты киевскому режиму вполне дадут", и более того, может, и ядерное оружие дадут.
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"Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — сказал он.
По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет.
"Дойдет, при определенных условиях", — сказал он.
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