https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html

Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия - РИА Новости, 26.05.2023

Медведев рассказал о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:09

2023-05-26T08:09

2023-05-26T09:42

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украина

россия

вьетнам

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. В беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам, говоря о Европе и США, Медведев не исключил, что в нынешней ситуации "и самолеты киевскому режиму вполне дадут", и более того, может, и ядерное оружие дадут. "Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — сказал он. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. "Дойдет, при определенных условиях", — сказал он.

https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

https://ria.ru/20230526/stsenariy-1874246632.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вьетнам, дмитрий медведев