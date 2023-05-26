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Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия - РИА Новости, 26.05.2023
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03:03 26.05.2023 (обновлено: 08:52 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:03
2023-05-26T08:52
украина
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.&quot;Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве&quot;, — сказал он .Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации при ее разделе между Россией и некоторыми государствами Евросоюза. Он также не исключил, что распад республики после поражения Киева пойдет по двум путям. По его мнению, это будет либо относительно медленная эрозия украинской государственности, либо ее моментальный коллапс.Москве, отметил зампред Совбеза, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.
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украина
Украина
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия

Замглавы Совбеза Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.
«

"Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", — сказал он .

Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации при ее разделе между Россией и некоторыми государствами Евросоюза. Он также не исключил, что распад республики после поражения Киева пойдет по двум путям. По его мнению, это будет либо относительно медленная эрозия украинской государственности, либо ее моментальный коллапс.
Москве, отметил зампред Совбеза, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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