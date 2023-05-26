https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:03
2023-05-26T03:03
2023-05-26T08:52
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам."Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", — сказал он .Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации при ее разделе между Россией и некоторыми государствами Евросоюза. Он также не исключил, что распад республики после поражения Киева пойдет по двум путям. По его мнению, это будет либо относительно медленная эрозия украинской государственности, либо ее моментальный коллапс.Москве, отметил зампред Совбеза, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_053e4f6475cdbf724015f68369b5d050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия
Замглавы Совбеза Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия