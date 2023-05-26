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"Будет сложно". СМИ узнали, какую ловушку приготовила Россия для ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
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09:49 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/lovushka-1874258670.html
"Будет сложно". СМИ узнали, какую ловушку приготовила Россия для ВСУ
"Будет сложно". СМИ узнали, какую ловушку приготовила Россия для ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
"Будет сложно". СМИ узнали, какую ловушку приготовила Россия для ВСУ
Украинские войска подвергнуться интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления, сообщает Financial Times. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:49
2023-05-26T09:49
в мире
киев
украина
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска подвергнуться интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления, сообщает Financial Times.&quot;Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно&quot;, — говорится в материале.Как указывает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, во время контрнаступления украинские войска столкнутся с мощными укреплениями, специально разработанными для того, чтобы направить украинские войска в районы, где они попадут под интенсивный огонь.Он утверждает, что даже если украинцам удастся пробить первую линию обороны, у российских войск будет достаточно времени для укрепления следующих.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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в мире, киев, украина, россия
В мире, Киев, Украина, Россия
"Будет сложно". СМИ узнали, какую ловушку приготовила Россия для ВСУ

FT: ВСУ попадут по интенсивный обстрел со стороны российской армии во время наступления

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска подвергнуться интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления, сообщает Financial Times.
«

"Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно", — говорится в материале.

Как указывает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, во время контрнаступления украинские войска столкнутся с мощными укреплениями, специально разработанными для того, чтобы направить украинские войска в районы, где они попадут под интенсивный огонь.
Он утверждает, что даже если украинцам удастся пробить первую линию обороны, у российских войск будет достаточно времени для укрепления следующих.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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