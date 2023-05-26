https://ria.ru/20230526/linzy-1874323633.html

Минпромторг внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта

Минпромторг внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта - РИА Новости, 26.05.2023

Минпромторг внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта

Минпромторг в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:18

2023-05-26T13:18

2023-05-26T13:43

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

протек

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минпромторг в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта, сообщила пресс-служба ведомства."С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка", — уточнили в министерстве.Отмечается, что в дальнейшем при сохранении официальных поставок эту продукцию могут исключить из перечня.В четверг в пресс-службе официального дистрибьютора фармкомпании "Протек" РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.В четверг Минпромторг также сообщил, что другие государства, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на отечественных предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности страны.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям — бренд из перечня исключают.

https://ria.ru/20230313/import-1857447072.html

https://ria.ru/20230525/linzy-1874184223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, протек