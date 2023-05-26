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Синоптик рассказала о погоде в Москве летом - РИА Новости, 26.05.2023
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11:55 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве летом
Синоптик рассказала о погоде в Москве летом - РИА Новости, 26.05.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве летом
Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы - днем плюс 20 - плюс 25 градусов, а 30-градусная жара прогнозируется не раньше июля, сообщила в своем... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:55
2023-05-26T11:55
погода
общество
москва
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы - днем плюс 20 - плюс 25 градусов, а 30-градусная жара прогнозируется не раньше июля, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата. В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы. Рассчитываем на преобладающую температуру днем - плюс 20 - плюс 25 градусов, по ночам около плюс 12 - плюс 14. Любителям 30-градусной жары придется потерпеть до июля. В этом месяце и по ночам будет около 17 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что количество осадков за сезон предполагается в пределах 220-270 миллиметров, что также соответствует климатическим показателям. И только июль может быть более дождливым, чем обычно.
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погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия
Погода, Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия
Синоптик рассказала о погоде в Москве летом

Специалист Метеобюро Позднякова: летом в Москве в среднем будет плюс 20-25 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы - днем плюс 20 - плюс 25 градусов, а 30-градусная жара прогнозируется не раньше июля, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата. В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы. Рассчитываем на преобладающую температуру днем - плюс 20 - плюс 25 градусов, по ночам около плюс 12 - плюс 14. Любителям 30-градусной жары придется потерпеть до июля. В этом месяце и по ночам будет около 17 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что количество осадков за сезон предполагается в пределах 220-270 миллиметров, что также соответствует климатическим показателям. И только июль может быть более дождливым, чем обычно.
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