https://ria.ru/20230526/krym-1874375561.html

"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России

"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России - РИА Новости, 26.05.2023

"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова главы "Национального объединения" Марин Ле Пен о легитимности присоединения Крыма к России. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:30

2023-05-26T15:30

2023-05-26T15:30

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова главы "Национального объединения" Марин Ле Пен о легитимности присоединения Крыма к России."Я считаю, что жители Крыма свободно выразили желание быть частью России посредством голосования", — заявила политик.Пользователи портала назвали высказывание Ле Пен смелым вызовом Западу, который пытается скрыть эту правду."Разговоры об "аннексии" Крыма Россией просто возмутительны. Помимо того эпизода с Хрущевым в 1954 году, Крым всегда был неотъемлемой частью России", — написал Ciubo."Конечно, Крым российский. Иначе и быть не может", — отметил Leeloo."Спасибо Марин Ле Пен за смелость говорить неоспоримую правду", — прокомментировала Lux Aeterna."В целом, она права. Крым российский, там присутствует явный русский дух. Эти радикальные позиции по поводу территорий Украины, поощряемые НАТО и США, на неопределенный срок затягивают конфликт, способствуя новым страданиям и жертвам. Необходимо прекратить огонь и остановить бессмысленную эскалацию", — указал Grateloup."Крым населен русскоговорящими, но нас продолжают убеждать в том, что жители полуострова втайне мечтают вернуться в империю Зеленского...", — подытожил Fabrizio Corbera.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230526/polsha-1874353920.html

https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873849793.html

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в мире, россия, украина, марин ле пен, республика крым