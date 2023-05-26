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"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России - РИА Новости, 26.05.2023
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15:30 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/krym-1874375561.html
"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России
"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России - РИА Новости, 26.05.2023
"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова главы "Национального объединения" Марин Ле Пен о легитимности присоединения Крыма к России. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:30
2023-05-26T15:30
в мире
россия
украина
марин ле пен
республика крым
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова главы "Национального объединения" Марин Ле Пен о легитимности присоединения Крыма к России."Я считаю, что жители Крыма свободно выразили желание быть частью России посредством голосования", — заявила политик.Пользователи портала назвали высказывание Ле Пен смелым вызовом Западу, который пытается скрыть эту правду."Разговоры об "аннексии" Крыма Россией просто возмутительны. Помимо того эпизода с Хрущевым в 1954 году, Крым всегда был неотъемлемой частью России", — написал Ciubo.&quot;Конечно, Крым российский. Иначе и быть не может&quot;, — отметил Leeloo."Спасибо Марин Ле Пен за смелость говорить неоспоримую правду", — прокомментировала Lux Aeterna.&quot;В целом, она права. Крым российский, там присутствует явный русский дух. Эти радикальные позиции по поводу территорий Украины, поощряемые НАТО и США, на неопределенный срок затягивают конфликт, способствуя новым страданиям и жертвам. Необходимо прекратить огонь и остановить бессмысленную эскалацию&quot;, — указал Grateloup."Крым населен русскоговорящими, но нас продолжают убеждать в том, что жители полуострова втайне мечтают вернуться в империю Зеленского...", — подытожил Fabrizio Corbera.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/polsha-1874353920.html
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в мире, россия, украина, марин ле пен, республика крым
В мире, Россия, Украина, Марин Ле Пен, Республика Крым
"Иначе и быть не может". Французы признали неоспоримую правду о России

Читатели французской Le Figaro признали Крым российским

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова главы "Национального объединения" Марин Ле Пен о легитимности присоединения Крыма к России.
"Я считаю, что жители Крыма свободно выразили желание быть частью России посредством голосования", — заявила политик.
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Пользователи портала назвали высказывание Ле Пен смелым вызовом Западу, который пытается скрыть эту правду.
"Разговоры об "аннексии" Крыма Россией просто возмутительны. Помимо того эпизода с Хрущевым в 1954 году, Крым всегда был неотъемлемой частью России", — написал Ciubo.
«

"Конечно, Крым российский. Иначе и быть не может", — отметил Leeloo.

"Спасибо Марин Ле Пен за смелость говорить неоспоримую правду", — прокомментировала Lux Aeterna.
«

"В целом, она права. Крым российский, там присутствует явный русский дух. Эти радикальные позиции по поводу территорий Украины, поощряемые НАТО и США, на неопределенный срок затягивают конфликт, способствуя новым страданиям и жертвам. Необходимо прекратить огонь и остановить бессмысленную эскалацию", — указал Grateloup.

"Крым населен русскоговорящими, но нас продолжают убеждать в том, что жители полуострова втайне мечтают вернуться в империю Зеленского...", — подытожил Fabrizio Corbera.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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