https://ria.ru/20230526/krizis-1874228777.html

В "Росконгресс" оценили возможные сценарии решения долгового кризиса в США

В "Росконгресс" оценили возможные сценарии решения долгового кризиса в США - РИА Новости, 26.05.2023

В "Росконгресс" оценили возможные сценарии решения долгового кризиса в США

Власти США всерьез рассматривают самые разные варианты решения проблемы долгового кризиса: от экзотических, с чеканкой монеты номиналом в один триллион... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:19

2023-05-26T00:19

2023-05-26T02:15

сша

япония

великобритания

джо байден

джанет йеллен

кевин маккарти

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти США всерьез рассматривают самые разные варианты решения проблемы долгового кризиса: от экзотических, с чеканкой монеты номиналом в один триллион долларов, до самых очевидных — в виде очередного повышения потолка госдолга, но ни один из них не избавит экономику страны от главной проблемы, говорится в докладе Росконгресса "Жизнь взаймы: перспектива дефолта США", который имеется в распоряжении РИА Новости.Спор правящих элит США о потолке госдолга привел страну на грань дефолта, который, по прогнозу главы Минфина Джанет Йеллен, может произойти в любой момент после 1 июня, если стороны не придут к соглашению."На фоне таких противоречий в США всерьез обсуждается идея решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Таким образом, от "печатного станка" Америка перейдет к "чеканному". Минфин в лице Джанет Йеллен отвергает такой вариант. Но альтернатив остается все меньше", - говорится в докладе.Сценарий чеканки такой монеты с последующей передачей ее министерству финансов США в докладе назван экзотическим. "Подобная попытка одностороннего решения долгового кризиса со стороны американской администрации также может быть оспорена в судебном порядке, и скорее будет выглядеть как акт отчаяния администрации Байдена", - уверены авторы.Эксперты проанализировали и другие обсуждаемые варианты решения проблемы. Возможные вариантыВ докладе наиболее вероятным называется вариант, при котором спикер нижней палаты парламента Кевин Маккарти и президент Джозеф Байден все-таки придут к соглашению. "Лимит госдолга в очередной раз будет повышен, дефолта никто не допустит, но каждая из партий постарается выжать из конфликта максимальное количество политических очков", - говорится в документе."Но и при таком сценарии ущерб экономике и финансовому рынку США уже нанесен", - полагают эксперты. Кроме того, ситуацию осложняют нежелание президента Джо Байдена идти на переговоры с республиканцами, призывы Дональда Трампа допустить дефолт и расхождение в оценках платежеспособности страны, из-за которого приостановка выплат по долгам может произойти в любой момент.Третий сценарий предполагает временное решение проблемы: Конгресс США может принять закон о приостановке действия лимита госдолга. Однако в этом случае сторонам предстоят еще более сложные переговоры, поскольку подойдет время принятия нового бюджета.Еще один вариант решения и вовсе грозит американцам конституционным кризисом. "Не исключено, что одна из сторон переговоров подталкивает другую именно в этом направлении", - считают авторы доклада. Речь идет о возможном решении президента США в одностороннем порядке повысить лимит по госдолгу.В начале мая Байден уже намекал, что изучает 14-ю поправку к конституции страны, трактовка которой может позволить ему пойти на этот шаг. Однако республиканцы, в свою очередь, будут готовы поставить вопрос о законности подобных действий. Проблема остаетсяДаже при самом благоприятном сценарии долгосрочная проблема наращивания госдолга США не будет решена, отмечают авторы. "При текущем объеме госдолга в 31,4 триллиона долларов соотношение долговых обязательств к ВВП для США составляет около 124%. До начала 2020-х годов подобные значения в современной истории США наблюдались почти 80 лет назад, в конце Второй мировой войны, когда в 1945 году госдолг США достиг 114% от ВВП", - говорится в докладе.При сохранении текущей динамики расходов и доходов бюджета, госдолг США к 2050 году, по оценкам Конгресса, может достичь 200% от ВВП, а затраты на его обслуживание превысят бюджетные расходы на здравоохранение и социальное обеспечение."При дальнейшем росте стоимости обслуживания госдолга США могут пойти на создание механизма ограничения доходностей, а также введение цифрового доллара для внутреннего рынка. При этом внешние обязательства будут по‑прежнему номинированы в долларах, курс которого может быть девальвирован, как это неоднократно происходило в истории США", - прогнозируют эксперты. Таким образом, главными пострадавшими окажутся внешние держатели американских бумаг.В последние годы зарубежные страны в целом сокращают свою долю инвестиций в госдолг США, причем наибольшее сокращение произошло со стороны развивающихся стран. Сейчас основными держателями гособлигаций США становятся страны "Большой семерки": Япония, Великобритания, Франция, Канада. Существенная часть американского госдолга сосредоточена в таких небольших странах как Ирландия, Каймановы острова, Багамские острова. Непропорционально крупным объемом гособлигаций США владеют Бельгия, Люксембург и Швейцария, что также говорит о владении гособлигациями США третьими сторонами в данных юрисдикциях, отмечают эксперты. При этом эксперты признают, что масштабный дефолт США будет иметь последствия для всего мира и может запустить волну дефолтов в государствах, зависящих от торговли с США и долларовой системы.

https://ria.ru/20230525/gosdolg-1873987614.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873544643.html

https://ria.ru/20230522/gosdolg-1873519664.html

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сша, япония, великобритания, джо байден, джанет йеллен, кевин маккарти