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В Краснодаре опровергли слухи об эвакуации людей из-за произошедшего хлопка - РИА Новости, 26.05.2023
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07:56 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874245964.html
В Краснодаре опровергли слухи об эвакуации людей из-за произошедшего хлопка
В Краснодаре опровергли слухи об эвакуации людей из-за произошедшего хлопка - РИА Новости, 26.05.2023
В Краснодаре опровергли слухи об эвакуации людей из-за произошедшего хлопка
Власти Краснодара назвали фейковой информацию об эвакуации людей в центре краевой столицы на улице Морской, где в пятницу утром произошел "хлопок". РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:56
2023-05-26T07:56
краснодар
вениамин кондратьев
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Власти Краснодара назвали фейковой информацию об эвакуации людей в центре краевой столицы на улице Морской, где в пятницу утром произошел "хлопок". Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о "хлопке" на улице Морская в районе здания 54/2 в центре Краснодара. Отмечалось, что повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия в Краснодаре работают правоохранительные органы, причины произошедшего выясняются, жертв и пострадавших нет. Также глава региона обратился ко всем жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. "В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности!", - сообщили в телеграм-канале Муниципального Центра Управления (МЦУ) Краснодара. Как отметил с места происшествия мэр Краснодара Евгений Наумов, в результате "хлопка" были повреждены офисное здание и жилой дом.
https://ria.ru/20230526/kiev-1874237239.html
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краснодар, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия
Краснодар, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Происшествия
В Краснодаре опровергли слухи об эвакуации людей из-за произошедшего хлопка

Власти Краснодара опровергли слухи об эвакуации людей из-за хлопка на улице Морской

© Фото : Евгений Наумов / TelegramРазрушения из-за хлопка в Краснодаре на улице Морской
Разрушения из-за хлопка в Краснодаре на улице Морской - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Евгений Наумов / Telegram
Разрушения из-за хлопка в Краснодаре на улице Морской. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Власти Краснодара назвали фейковой информацию об эвакуации людей в центре краевой столицы на улице Морской, где в пятницу утром произошел "хлопок".
Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о "хлопке" на улице Морская в районе здания 54/2 в центре Краснодара. Отмечалось, что повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия в Краснодаре работают правоохранительные органы, причины произошедшего выясняются, жертв и пострадавших нет. Также глава региона обратился ко всем жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
"В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности!", - сообщили в телеграм-канале Муниципального Центра Управления (МЦУ) Краснодара.
Как отметил с места происшествия мэр Краснодара Евгений Наумов, в результате "хлопка" были повреждены офисное здание и жилой дом.
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КраснодарВениамин КондратьевКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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