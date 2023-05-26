https://ria.ru/20230526/korruptsiya-1874237068.html
Экс-президента Бразилии признали виновным по делу о коррупции
Экс-президента Бразилии признали виновным по делу о коррупции - РИА Новости, 26.05.2023
Экс-президента Бразилии признали виновным по делу о коррупции
Верховный суд Бразилии признал виновным бывшего президента (1990-1992) и сенатора Фернанду Афонсу Колора ди Мелу, которому вменяют пассивную коррупцию и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:15
2023-05-26T04:15
2023-05-26T04:15
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МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Верховный суд Бразилии признал виновным бывшего президента (1990-1992) и сенатора Фернанду Афонсу Колора ди Мелу, которому вменяют пассивную коррупцию и отмывание средств в 2010-2014 годах. "Пленум Федерального верховного суда... осудил бывшего сенатора Фернандо Колора ди Мелу за преступления, связанные с (дочерним предприятием нефтегазовой Petrobras по продаже топлива) BR Distribuidora. Суд признал доказанным, что бывший парламентарий с помощью бизнесменов Луиса Перейры Дуарте де Аморима и Педро Пауло Бергамаски де Леони Рамоса получил 20 миллионов реалов для незаконного заключения контрактов между государственной компанией и UTC Engenharia", - говорится в сообщении на сайте суда. К изначальным обвинениям в пассивной коррупции и отмывании средств было в ходе процесса добавлено участие в преступном сговоре. Приговор по этому делу будет оглашен 31 мая. Докладчик по этому делу, судья Эдсон Фачин, запросил для подсудимого не менее 33 лет лишения свободы, штраф и выплату компенсации, конфискацию имущества, связанного с преступлением и запрет на госслужбу.
https://ria.ru/20230522/korruptsiya-1873396805.html
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бразилия, petrobras, в мире
Бразилия, Petrobras, В мире
Экс-президента Бразилии признали виновным по делу о коррупции
Экс-президента Бразилии Колора ди Мелу признали виновным в коррупции и отмывании средств