https://ria.ru/20230526/kompanii-1874376280.html

Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию

Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 26.05.2023

Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию

Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:32

2023-05-26T15:32

2023-05-26T15:48

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы не собираемся награждать их (ушедшие компании) какими-то избыточными капиталами... Вы знаете инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".

https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1874378709.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика