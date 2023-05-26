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Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 26.05.2023
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15:32 26.05.2023 (обновлено: 15:48 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/kompanii-1874376280.html
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию
Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:32
2023-05-26T15:48
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы не собираемся награждать их (ушедшие компании) какими-то избыточными капиталами... Вы знаете инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".
https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1874378709.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию

Путин: Россия не будет награждать избыточным капиталом компании, которые ушли из страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не собираемся награждать их (ушедшие компании) какими-то избыточными капиталами... Вы знаете инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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