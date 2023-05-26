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В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 26.05.2023
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13:23 26.05.2023 (обновлено: 13:36 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/koleso-1874325544.html
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 26.05.2023
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось в пятницу, обошлось без пострадавших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:23
2023-05-26T13:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось в пятницу, обошлось без пострадавших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Работа колеса обозрения восстановлена, были эвакуированы несколько человек, находившихся в нижней части. Вероятно, все произошло из-за технической неисправности", - сказал собеседник агентства. "Предварительная причина - сбой в системе энергоснабжения колеса", - уточнили в экстренных службах.По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, москва, вднх
Происшествия, Москва, ВДНХ
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения

На ВДНХ остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы", пострадавших нет

© РИА Новости / Максим БлиновСамое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Самое большое колесо обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось в пятницу, обошлось без пострадавших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Работа колеса обозрения восстановлена, были эвакуированы несколько человек, находившихся в нижней части. Вероятно, все произошло из-за технической неисправности", - сказал собеседник агентства.
"Предварительная причина - сбой в системе энергоснабжения колеса", - уточнили в экстренных службах.
По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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