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Жительница Кузбасса пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына - РИА Новости, 26.05.2023
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11:58 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/klub-1874294089.html
Жительница Кузбасса пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына
Жительница Кузбасса пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына - РИА Новости, 26.05.2023
Жительница Кузбасса пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына
Жительница Прокопьевска Кемеровской области отправилась в ночной клуб Новокузнецка, оставив в машине 5-летнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:58
2023-05-26T11:58
происшествия
прокопьевск
новокузнецк
кемеровская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Жительница Прокопьевска Кемеровской области отправилась в ночной клуб Новокузнецка, оставив в машине 5-летнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в пятницу. Сигнал о том, что в припаркованном на улице Орджоникидзе автомобиле плачет ребенок, поступил около 02.30 (22.30 мск) - это произошло еще не прошлой неделе, но сообщается об этом только сейчас. По адресу незамедлительно выехал экипаж госавтоинспекции. "Полицейские обнаружили на заднем сиденье открытой иномарки 5-летнего ребенка, никого из взрослых рядом с ним не было. Мальчик был напуган, верхняя одежда и обувь у него отсутствовали. Двигатель машины не работал, и в салоне в ночное время было холодно. Сотрудники полиции вызвали на место инспекторов ПДН, а сами посадили ребенка в патрульный автомобиль, чтобы отогреть", – сообщает ведомство. Вскоре на место происшествия подошла мама ребенка. "Она пояснила, что оставила сына в машине, где тот провел около часа, а сама в это время находилась в ночном клубе", – говорится в релизе. Отмечается, что, пытаясь избежать ответственности, женщина назвала полицейским выдуманные персональные данные. Но сотрудники полиции установили, что это 28-летняя жительница Прокопьевска, которая уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С компанией друзей она приехала в Новокузнецк и привезла с собой сына, которого оставила спать в машине, пока сама отдыхала в заведении. В отношении мамы ребенка инспекторы ПДН составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230525/syn-1874091048.html
https://ria.ru/20230523/balkon-1873593559.html
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происшествия, прокопьевск, новокузнецк, кемеровская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Прокопьевск, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница Кузбасса пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына

В Кузбассе жительница Прокопьевска пошла в ночной клуб, оставив в машине пятилетнего сына

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Жительница Прокопьевска Кемеровской области отправилась в ночной клуб Новокузнецка, оставив в машине 5-летнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в пятницу.
Сигнал о том, что в припаркованном на улице Орджоникидзе автомобиле плачет ребенок, поступил около 02.30 (22.30 мск) - это произошло еще не прошлой неделе, но сообщается об этом только сейчас. По адресу незамедлительно выехал экипаж госавтоинспекции.
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"Полицейские обнаружили на заднем сиденье открытой иномарки 5-летнего ребенка, никого из взрослых рядом с ним не было. Мальчик был напуган, верхняя одежда и обувь у него отсутствовали. Двигатель машины не работал, и в салоне в ночное время было холодно. Сотрудники полиции вызвали на место инспекторов ПДН, а сами посадили ребенка в патрульный автомобиль, чтобы отогреть", – сообщает ведомство.
Вскоре на место происшествия подошла мама ребенка.
«
"Она пояснила, что оставила сына в машине, где тот провел около часа, а сама в это время находилась в ночном клубе", – говорится в релизе.
Отмечается, что, пытаясь избежать ответственности, женщина назвала полицейским выдуманные персональные данные. Но сотрудники полиции установили, что это 28-летняя жительница Прокопьевска, которая уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
С компанией друзей она приехала в Новокузнецк и привезла с собой сына, которого оставила спать в машине, пока сама отдыхала в заведении.
В отношении мамы ребенка инспекторы ПДН составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.
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ПроисшествияПрокопьевскНовокузнецкКемеровская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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