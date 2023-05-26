https://ria.ru/20230526/klad-1871397601.html

"Искать у Великой стены". Где зарыт один из богатейших кладов в истории

"Искать у Великой стены". Где зарыт один из богатейших кладов в истории - РИА Новости, 26.05.2023

"Искать у Великой стены". Где зарыт один из богатейших кладов в истории

Долгие годы ученым всего мира не дает покоя артефакт, обнаруженный на побережье Мертвого моря. Свиток из чистой меди рассказывает о несметных залежах золота и... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:00

2023-05-26T08:13

религия

иерусалим

египет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Долгие годы ученым всего мира не дает покоя артефакт, обнаруженный на побережье Мертвого моря. Свиток из чистой меди рассказывает о несметных залежах золота и серебра. Несмотря на точные указания, сокровища не могут найти до сих пор.Путь к обогащениюВ 1947-м 15-летний бедуин Мухаммед ад-Дин пас коз в местности Вади-Кумран и случайно нашел пещеру, в которой лежали рукописи, ставшие поворотным моментом в истории науки.С этого начинаются почти все рассказы о мировой сенсации — свитках Мертвого моря. Более двух тысяч лет в пустынных горах покоились сотни фрагментов, написанных на иврите, арамейском и греческом, — отрывки из всех книг Танаха (Пятикнижия Моисеева), ветхозаветные апокрифы и тексты, ранее неизвестные ученым.Это важнейшее в библеистике открытие заставило по-новому взглянуть на историю иудаизма и возникновение христианства. По сей день специалисты трудятся над расшифровкой древних рукописей.Но среди них есть одна, которая с самого начала поставила всех в тупик.В марте 1953-го в Кумране уже вовсю работали международные экспедиции. При обследовании очередной пещеры французский археолог Анри де Контенсон наткнулся на нечто необычное."Прямо у входа <…> справа был нерасчищенный участок. Там лежали два больших позеленевших предмета. Это было просто невероятно. Я никогда не видел ничего похожего", — вспоминал он.Находки представляли собой медные цилиндры, с внутренней стороны которых проступал текст. Прочесть его не смогли. За прошедшие столетия металл сильно истончился, поэтому развернуть свитки было нельзя — они бы просто рассыпались.По этой причине их залили раствором целлулоида и спешно доставили в иерусалимский музей Рокфеллера. Пока специалисты гадали, как раскрыть манускрипт, лингвистам не терпелось узнать, что же там написано.Некоторым, кстати, удалось разобрать едва читаемые слова "зарыто", "копай", "золото" и "серебро". Поползли догадки, что речь идет о чем-то очень важном. В 1956 году цилиндры аккуратно распилили на узкие полоски и ученые наконец-то прочитали текст.Узкий длинный документ — 2,5 метра на 30 сантиметров — датировали рубежом I-II веков нашей эры. Он гласил: "В большой цистерне, что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу, спрятано 900 талантов золота. В цистерне под стеной с восточной стороны — 600 серебряных слитков. <…> У великой реки спрятаны 12 талантов золота. <…> В могиле пророка за бортиком в южном углу под второй колонной сосуд с золотыми фигурками и украшениями" — и так далее.Речь шла о 65 различных тайниках и огромном количестве золота и серебра (1285 и 666 талантов соответственно). Учитывая, что еврейский талант равняется примерно 35 килограммам, медный свиток рассказывал о поистине несметных богатствах.В темпе АллегроНо кому они принадлежат, а главное — где их искать? Первым на эти вопросы дерзнул ответить английский археолог Джон Аллегро. Он не сомневался, что в документе говорится о сокровищах Иерусалимского храма.Согласно Библии, убранство этого святилища поражало: "И построил Соломон храм <…>. И обложил стены храма внутри кедровыми досками <…>. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом".В 70 году нашей эры храм, как и весь город, разрушили римляне. Имперцы вывезли оттуда немало священной утвари. Но, как писал древнееврейский историк Иосиф Флавий, свидетель тех событий, часть драгоценностей все же удалось спрятать.К тому же наряду с золотом и серебром в медном свитке перечислены такие предметы, как фимиам (благовоние), редкие породы дерева, кувшины для десятины и прочее. А топография тайников сводится в основном к столице Земли обетованной.Чтобы отыскать клад, в 60-е годы прошлого века исследователь организовал несколько экспедиций: копал в самом Кумране, в окрестностях Иерусалима и на побережье Мертвого моря. Но все безуспешно.По иронии судьбы в 1988-м — в год смерти исследователя — недалеко от той самой пещеры, где лежал медный свиток, обнаружили древний кувшин. Поначалу решили, что это долгожданный след. Однако сосуд оказался пустым, да и изготовили его, как показала экспертиза, в позднейшую эпоху.Египетский следВ 1962-м иную и вовсе экзотическую версию выдвинул соотечественник Аллегро Роберт Фезер. Он более тщательно изучил свиток и пришел к выводу: искать нужно в Египте.По его мнению, артефакт содержал предание, которое иудеи столетиями передавали из поколения в поколение, — о египетском плене и исходе. Получалось, что "великая река" — это Нил, а не Иордан, "пророк" же — фараон. И даже известно, какой именно.В тексте манускрипта было несколько букв греческого алфавита. Ученый сложил их и получил ХНТХ. Поскольку в иврите нет гласных, решил, что речь идет об Эхнатоне.Гипотезу Фезер подкреплял археологическими находками. В 1926-м англичане проводили раскопки в городе Амарна и обнаружили похожий на описанный в свитке кувшин с золотыми фигурками и 23 золотых слитка.Годом позже ученый посетил гробницу Эхнатона и нашел "бортик в южном углу", за которым возвышались колонны, — как и гласил манускрипт. Однако власти страны не дали разрешение на исследование. А позднее египетская Служба древностей сообщила, что артефакты из Амарны относятся к более раннему историческому периоду.В последующие годы интерес к медному свитку постепенно сходил на нет. Сейчас есть две точки зрения. Сторонники первой настаивают, что древний текст — всего лишь красивая легенда. Приверженцы второй полагают, что тайники с золотом и серебром существовали на самом деле. Но их, скорее всего, нашли римляне. Или обнаружили сами евреи — и потратили сокровища на восстановление разрушенного Иерусалима.

https://ria.ru/20230414/krest-1865096185.html

иерусалим

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, египет, аналитика - религия и мировоззрение