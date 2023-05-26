https://ria.ru/20230526/kitay-1874388560.html

В МИД Китая заявили об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу

В МИД Китая заявили об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.05.2023

В МИД Китая заявили об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с представителями руководства ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:01

2023-05-26T16:01

2023-05-26T17:14

в мире

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ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с представителями руководства ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры, в этом у КНР и ЕС есть согласие, сообщает МИД КНР.Сообщается, что в четверг Ли Хуэй провел отдельные встречи с представителем главы Евросовета Барендом Лейтсом и заместителем генсека внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Морой. Стороны обменялись мнениями о политическом урегулировании украинского кризиса и об отношениях Китая и ЕС."Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры. У Китая и Евросоюза в этом вопросе есть большое согласие", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД Китая.Ли Хуэй также отметил, что Китай поддерживает европейские страны в укреплении их стратегической автономии и прилагает усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Ли Хуэй покинул МИД РФ, где провел переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса.Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230406/kitay-1863513112.html

https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html

китай

брюссель

украина

россия

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в мире, китай, евросоюз, ли хуэй, брюссель, украина, евросовет, россия