https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html

Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ

Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023

Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:50

2023-05-26T15:50

2023-05-26T15:50

в мире

китай

ли хуэй

европа

сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ходом переговоров. "Как сообщили чиновники, дипломат Ли Хуэй, который посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель в этом месяце, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону", - сообщает газета в пятницу. В пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html

китай

европа

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, ли хуэй, европа, сша