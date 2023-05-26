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Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
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15:50 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html
Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ
Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:50
2023-05-26T15:50
в мире
китай
ли хуэй
европа
сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ходом переговоров. "Как сообщили чиновники, дипломат Ли Хуэй, который посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель в этом месяце, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону", - сообщает газета в пятницу. В пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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в мире, китай, ли хуэй, европа, сша
В мире, Китай, Ли Хуэй, Европа, США
Ли Хуэй призвал Европу видеть в Китае альтернативу США, пишут СМИ

WSJ: Ли Хуэй призвал Европу рассматривать Китай как экономическую альтернативу США

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКитайский дипломат Ли Хуэй
Китайский дипломат Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Китайский дипломат Ли Хуэй. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ходом переговоров.
"Как сообщили чиновники, дипломат Ли Хуэй, который посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель в этом месяце, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону", - сообщает газета в пятницу.
В пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД РФ, где проведет переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Визит в Россию завершает турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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