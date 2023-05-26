https://ria.ru/20230526/kitay-1874299861.html
Учения США и Южной Кореи около КНДР подрывают мир, заявили в Китае
Учения США и Южной Кореи около КНДР подрывают мир, заявили в Китае - РИА Новости, 26.05.2023
Учения США и Южной Кореи около КНДР подрывают мир, заявили в Китае
Военные учения США и Южной Кореи около КНДР усугубляют гонку вооружений, подрывают систему ядерного нераспространения, а также региональный мир и стабильность,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:14
2023-05-26T12:14
2023-05-26T12:36
в мире
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южная корея
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ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи около КНДР усугубляют гонку вооружений, подрывают систему ядерного нераспространения, а также региональный мир и стабильность, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Южная Корея и США в четверг провели первые из пяти боевых стрельб в рамках крупнейших в истории совместных комбинированных военных учений. "Данные действия полностью игнорируют разрядку ситуации на Корейском полуострове, они лишь усугубят гонку вооружений, подорвут систему ядерного нераспространения, подорвут региональный мир и стабильность", - сказала дипломат. По словам Мао Нин, Китай уделяет пристальное внимание развитию ситуации на Корейском полуострове и обеспокоен действиями соответствующих сторон по сколачиванию "небольшого военного кружка" для проведения военных учений. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США в четверг проведут крупнейшие в истории совместные учения с боевыми стрельбами на фоне празднования 70-й годовщины альянса двух стран в этом году и активизации усилий по укреплению сдерживания Северной Кореи. Первые за шесть лет подобные учения проводились на полигоне в Пхочхоне. В ходе учений на военном полигоне Сынчжин, расположенном всего в 30 км от военно-демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, объединенные силы Южной Кореи и США, а также комбинированные силы всех родов войск южнокорейской армии отработали действия по нанесению "ударов возмездия и сокрушению" условного врага в случае совершения им вооруженных провокаций. Аналогичные учения на полигоне Сынчжин пройдут 2, 7, 12 и 15 июня. Подобные крупномасштабные учения с боевыми стрельбами начали проводиться ещё в июне 1977 года и с тех организовывались уже 11 раз.
https://ria.ru/20230525/ucheniya-1874057306.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, южная корея, китай
В мире, США, Южная Корея, Китай
Учения США и Южной Кореи около КНДР подрывают мир, заявили в Китае
МИД Китая: учения США и Южной Кореи около КНДР подрывают мир и стабильность в регионе
ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи около КНДР усугубляют гонку вооружений, подрывают систему ядерного нераспространения, а также региональный мир и стабильность, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Южная Корея и США в четверг провели первые из пяти боевых стрельб в рамках крупнейших в истории совместных комбинированных военных учений.
Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений
"Данные действия полностью игнорируют разрядку ситуации на Корейском полуострове
, они лишь усугубят гонку вооружений, подорвут систему ядерного нераспространения, подорвут региональный мир и стабильность", - сказала дипломат.
По словам Мао Нин, Китай уделяет пристальное внимание развитию ситуации на Корейском полуострове и обеспокоен действиями соответствующих сторон по сколачиванию "небольшого военного кружка" для проведения военных учений.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и США в четверг проведут крупнейшие в истории совместные учения с боевыми стрельбами на фоне празднования 70-й годовщины альянса двух стран в этом году и активизации усилий по укреплению сдерживания Северной Кореи. Первые за шесть лет подобные учения проводились на полигоне в Пхочхоне.
В ходе учений на военном полигоне Сынчжин, расположенном всего в 30 км от военно-демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, объединенные силы Южной Кореи и США, а также комбинированные силы всех родов войск южнокорейской армии отработали действия по нанесению "ударов возмездия и сокрушению" условного врага в случае совершения им вооруженных провокаций.
Аналогичные учения на полигоне Сынчжин пройдут 2, 7, 12 и 15 июня.
Подобные крупномасштабные учения с боевыми стрельбами начали проводиться ещё в июне 1977 года и с тех организовывались уже 11 раз.
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