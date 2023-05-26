https://ria.ru/20230526/kipr-1874340791.html

На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму

На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму - РИА Новости, 26.05.2023

На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму

Парламент Кипра в четверг принял закон об уголовной ответственности за так называемую конверсионную терапию, которая направлена на изменение сексуальной... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:53

2023-05-26T13:53

2023-05-26T13:53

кипр

в мире

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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Парламент Кипра в четверг принял закон об уголовной ответственности за так называемую конверсионную терапию, которая направлена на изменение сексуальной ориентации человека, под него могут подпадать даже разговоры о традиционных ценностях со священниками, сообщает газета "Филелефтерос". Криминализации конверсионной терапии, направленной на изменение, подавление либо устранение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, активно добивалось ЛГБТ-сообщество. Теперь за применение конверсионной терапии, объявление или рекламу конверсионной терапии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и/или штраф в размере до пяти тысяч евро. За применение конверсионной терапии к несовершеннолетнему или лицу, находящемуся под законной опекой, налагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и/или штрафа в размере до десяти тысяч евро. Закон был принят 36 голосами "за", против голосовали шесть депутатов, один воздержался. Законопроект был внесен в парламент депутатом от АКЭЛ (Прогрессивной партии трудового народа Кипра, считавшейся коммунистической) Йоргосом Кукумасом полтора года назад и долгое время обсуждался в парламентском комитете по правовым вопросам. Депутатов убеждали, что конверсионная терапия наносит психологический вред. Против законопроекта выступила Кипрская православная церковь. Автор законопроекта сказал, что те, кто признает, что ЛГБТ-люди не больны, должны поддержать предложение, и многие страны движутся к криминализации "этой пытки". Кукумас назвал опасной легализацию психотерапии во имя согласия и добавил, что все понимают, что священники не должны освобождаться от ответственности, особенно через неделю после вынесения приговора бывшему митрополиту за развратные действия. Он также сказал, что позиция Священного Синода является "проблемной и ненаучной". Депутат Движения экологов Александра Атталиду при обсуждении заявила, что конверсионная терапия - это любое увещевание, принуждение или давление с целью изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность со стороны лиц, которые могут быть либо медицинскими работниками, либо духовными или религиозными наставниками, такими как священники, исповедники, имамы, шаманы или альтернативные целители. По ее словам, печально, что церковь "воспринимает как вырождение защиту прав уязвимых групп, которая годами подвергалась преследованиям". Она добавила, что Христос говорит о любви ко всем людям, и призвала церковь защищать всех жителей и идти в ногу с наукой, пишет газета. Теперь представители ЛГБТ добиваются официального признания властями их прав на гражданские браки и усыновление детей.

https://ria.ru/20230525/pol-1874216985.html

https://ria.ru/20230117/britaniya-1845518501.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кипр, в мире