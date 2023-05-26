https://ria.ru/20230526/kipr-1874340791.html
На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму
На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму - РИА Новости, 26.05.2023
На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму
Парламент Кипра в четверг принял закон об уголовной ответственности за так называемую конверсионную терапию, которая направлена на изменение сексуальной... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:53
2023-05-26T13:53
2023-05-26T13:53
кипр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872647060_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_d7a93b1356c8a0d5b23a3fdcfff57e03.jpg
АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Парламент Кипра в четверг принял закон об уголовной ответственности за так называемую конверсионную терапию, которая направлена на изменение сексуальной ориентации человека, под него могут подпадать даже разговоры о традиционных ценностях со священниками, сообщает газета "Филелефтерос". Криминализации конверсионной терапии, направленной на изменение, подавление либо устранение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, активно добивалось ЛГБТ-сообщество. Теперь за применение конверсионной терапии, объявление или рекламу конверсионной терапии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и/или штраф в размере до пяти тысяч евро. За применение конверсионной терапии к несовершеннолетнему или лицу, находящемуся под законной опекой, налагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и/или штрафа в размере до десяти тысяч евро. Закон был принят 36 голосами "за", против голосовали шесть депутатов, один воздержался. Законопроект был внесен в парламент депутатом от АКЭЛ (Прогрессивной партии трудового народа Кипра, считавшейся коммунистической) Йоргосом Кукумасом полтора года назад и долгое время обсуждался в парламентском комитете по правовым вопросам. Депутатов убеждали, что конверсионная терапия наносит психологический вред. Против законопроекта выступила Кипрская православная церковь. Автор законопроекта сказал, что те, кто признает, что ЛГБТ-люди не больны, должны поддержать предложение, и многие страны движутся к криминализации "этой пытки". Кукумас назвал опасной легализацию психотерапии во имя согласия и добавил, что все понимают, что священники не должны освобождаться от ответственности, особенно через неделю после вынесения приговора бывшему митрополиту за развратные действия. Он также сказал, что позиция Священного Синода является "проблемной и ненаучной". Депутат Движения экологов Александра Атталиду при обсуждении заявила, что конверсионная терапия - это любое увещевание, принуждение или давление с целью изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность со стороны лиц, которые могут быть либо медицинскими работниками, либо духовными или религиозными наставниками, такими как священники, исповедники, имамы, шаманы или альтернативные целители. По ее словам, печально, что церковь "воспринимает как вырождение защиту прав уязвимых групп, которая годами подвергалась преследованиям". Она добавила, что Христос говорит о любви ко всем людям, и призвала церковь защищать всех жителей и идти в ногу с наукой, пишет газета. Теперь представители ЛГБТ добиваются официального признания властями их прав на гражданские браки и усыновление детей.
https://ria.ru/20230525/pol-1874216985.html
https://ria.ru/20230117/britaniya-1845518501.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872647060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fb83397e2e3024729cfc916e68c3902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, в мире
На Кипре за уговоры не менять пол можно будет угодить в тюрьму
За уговоры не менять пол или сексуальную ориентацию на Кипре можно будет угодить в тюрьму
АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости.
Парламент Кипра в четверг принял закон об уголовной ответственности за так называемую конверсионную терапию, которая направлена на изменение сексуальной ориентации человека, под него могут подпадать даже разговоры о традиционных ценностях со священниками, сообщает газета "Филелефтерос"
.
Криминализации конверсионной терапии, направленной на изменение, подавление либо устранение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, активно добивалось ЛГБТ-сообщество.
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
Теперь за применение конверсионной терапии, объявление или рекламу конверсионной терапии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и/или штраф в размере до пяти тысяч евро.
За применение конверсионной терапии к несовершеннолетнему или лицу, находящемуся под законной опекой, налагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и/или штрафа в размере до десяти тысяч евро.
Закон был принят 36 голосами "за", против голосовали шесть депутатов, один воздержался.
Законопроект был внесен в парламент депутатом от АКЭЛ (Прогрессивной партии трудового народа Кипра, считавшейся коммунистической) Йоргосом Кукумасом полтора года назад и долгое время обсуждался в парламентском комитете по правовым вопросам. Депутатов убеждали, что конверсионная терапия наносит психологический вред.
Против законопроекта выступила Кипрская православная церковь.
Автор законопроекта сказал, что те, кто признает, что ЛГБТ-люди не больны, должны поддержать предложение, и многие страны движутся к криминализации "этой пытки". Кукумас назвал опасной легализацию психотерапии во имя согласия и добавил, что все понимают, что священники не должны освобождаться от ответственности, особенно через неделю после вынесения приговора бывшему митрополиту за развратные действия. Он также сказал, что позиция Священного Синода является "проблемной и ненаучной".
Депутат Движения экологов Александра Атталиду при обсуждении заявила, что конверсионная терапия - это любое увещевание, принуждение или давление с целью изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность со стороны лиц, которые могут быть либо медицинскими работниками, либо духовными или религиозными наставниками, такими как священники, исповедники, имамы, шаманы или альтернативные целители. По ее словам, печально, что церковь "воспринимает как вырождение защиту прав уязвимых групп, которая годами подвергалась преследованиям". Она добавила, что Христос говорит о любви ко всем людям, и призвала церковь защищать всех жителей и идти в ногу с наукой, пишет газета.
Теперь представители ЛГБТ добиваются официального признания властями их прав на гражданские браки и усыновление детей.
Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола